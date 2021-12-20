Сертолово соединит «Ласточку» с автобусами

Завершается разработка проекта интермодальный транспортно-пересадочный узел в Сертолово, который должен войти в строй в 2024 году.

«ТПУ Сертолово – это интермодальный транспортный комплекс, который объединит в себе железнодорожное сообщение до Сертолово, обеспеченное комфортабельной «Ласточкой», и автобусные муниципальные и межмуниципальные маршруты», ― прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в первом квартале 2022 года планируется передать проектную документацию ТПУ Сертолово для прохождения государственной экспертизы. Объём финансирования проекта ― 5,75 млрд рублей.

Отметим, что Левашово и Сертолово соединит электропоезд «Ласточка» вместимостью до 800 человек, а от транспортно-пересадочного узла до жилых кварталов Сертолово, онкоцентра в Песочном и поликлинического комплекса будет организовано автобусное сообщение.