На VI Форуме СМИ Ленобласти обсудили последние тренды журналистики

Средства массовой информации живы, пока они нужны своим читателям. Об этом говорили спикеры Форума СМИ Ленинградской области. Дискуссия проходила в онлайн-формате.

– Новые реалии внесли свои коррективы в наше общение, – отметил председатель Комитета по печати Ленинградской области Константин Визирякин. – Сейчас мы чаще встречаемся виртуально, чем реально. Но комитету удалось пообщаться в офлайн на фестивале СМИ. Сегодняшний форум подведет итоги года, очертит болевые точки, поможет узнать о том, как сделать успешной региональную прессу. Важное обсуждение будет касаться вопроса об авторских правах. Ненароком взятая фотография может стать поводом для судебного разбирательства. Наступило время для создания фотостоков, которые позволят решить этот вопрос.

О том, как цитировать и не угодить в судебные разбирательства, рассказала адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Натэла Пономарева. Она подчеркнула, что все больше споров возникает из-за того, что ущемлены авторские права.

«Во всех случаях необходимо указывать источник заимствования и автора, если он отмечен», – подчеркнула адвокат.

– Бесплатная пресса не представляет угрозу платному и качественному федеральному изданию, – уверен генеральный директор АО «Аргументы и факты», президент союза предприятий печатной индустрии Руслан Новиков. – И никогда не мучайте свою консервативную аудиторию разными экспериментами. Именно в этом тайна золотого ключика успеха печатной прессы. Читателей нужно беречь. Новые инструменты по привлечению на них не рассчитаны, они относятся к тем, кто пока не вовлечен в контент. Для них нужны специальные предложения и приложения. И конечно же, журналисты должны выезжать на места, общаться с людьми. Без этого не выживет ни одно СМИ.

Ирэн Овсепян