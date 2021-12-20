В Мурино начинается строительство поликлиники

Правительство Ленинградской области планомерно решает проблемы новостроек: подписан государственный контакт и выдано разрешение на строительство новой поликлиники в Мурино.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, подрядчик «Высотспецстрой» готовится развернуть стройплощадку до новогодних праздников. Новую поликлинику на 600 посещений в смену построят в районе пересечения Ручьевского проспекта и Воронцовского бульвара.

Поликлиника сможет принять 440 человек взрослого населения и 160 детей в смену. В здании общей площадью 11,5 тысячи квадратных метров предусмотрены отделения стоматологии, травматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии, хирургии, а также женская консультация, детское и взрослое отделения.

Срок окончания строительства ― первый квартал 2024 года. Цена контракта составляет 1,1 млрд рублей. Это средства областного и федерального бюджетов: объект возводится по программе модернизация первичного звена здравоохранения.