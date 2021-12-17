Подведены итоги конкурса рисунков и поделок «Медицина глазами детей»

В минувший четверг, 16 декабря, в актовом зале Всеволожской больницы состоялось торжественное награждение участников творческого конкурса «Медицина глазами детей». Победителей определяли в двух номинациях – «Рисунок» и «Поделка».

Конкурс организован специально для детей сотрудников больницы и проводится с 2015 года. Оценивают работы активные члены профсоюза ВКМБ.

– Это очень хорошее начинание: чтобы выполнить творческую работу, посвященную медицине, дети более глубоко знакомятся с профессией родителей, интересуются производственным процессом, задают вопросы. – отметил главный врач ВКМБ Константин Викторович Шипачев. – Возможно, среди тех, кто сегодня так интересно изложил нам свое видение медицины, будущие доктора и медицинские сестры, которые, я надеюсь, придут на работу к нам в больницу и продолжат славные трудовые династии.

Все участники конкурса получили сладкие подарки, а победителям вручили ценные призы. Конкурсные работы в ближайшее время украсят стены детской поликлиники.