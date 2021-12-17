Здесь всех объединяет творчество

Год 2021-й стал знаменательным для Всеволожской Детской школы искусств им. М.И. Глинки – нашему замечательному учреждению, где дети приобщаются к мировому искусству, постигают красоту окружающего мира, учатся рисовать, петь, танцевать, мыслить и создавать новые художественные образы, исполнилось 65 лет!

Звезда культуры

Из года в год школа развивается, совершенствуется и добивается впечатляющих результатов. Успехи налицо: дважды, в 2008 и 2018 годах, – победитель областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «Лучшая городская школа области».

Заслуженные успехи школы отмечены в изданиях «Одаренные дети» и «Лучшие люди России». Статья о школе вошла в федеральную информационно-аналитическую энциклопедию «Золотой фонд кадров Родины», в которой отражены лучшие преподаватели, коллективы и достижения ДШИ.

Три коллектива школы – ансамбли преподавателей: русских народных инструментов «Садко» (художественный руководитель заслуженный артист Российской Федерации Игорь Михайлович Тонин, дирижер Евгений Юрьевич Рогачев), вокальный ансамбль «Элегия» (художественный руководитель заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Алексеевич Комаров, хормейстер Ксения Владимировна Комарова) и эстрадно-джазовый ансамбль «Terra Inсognita» (художественный руководитель Сергей Вадимович Потанин, дирижер Марина Владимировна Потанина) – имеют почетное звание «Народный самодеятельный коллектив».

Четыре детских коллектива – фольклорный ансамбль «Воталинка» (хормейстер Галина Сергеевна Денисова, дирижер Павел Владимирович Пивоваров), музыкальный театр «Премьера» (режиссер Петр Андреевич Куртов, хормейстер – Елена Николаевна Улеватова, балетмейстер – Вячеслав Васильевич Маслюков), оркестр аккордеонистов «Русский сувенир» (художественный руководитель Анастасия Александровна Прокопьева, дирижер – Анна Дмитриевна Ильина), ансамбль ударных инструментов «Кукарача» (художественный руководитель Николай Борисович Вакула, дирижер – Анна Дмитриевна Ильина) – имеют почётное звание «Образцовый самодеятельный коллектив».

Все коллективы – лауреаты международных, региональных, областных и районных конкурсов.

Сегодня в школе занимаются 1025 детей и ещё около 300 ребят обучаются в группах раннего эстетического развития и на подготовительном отделении.

ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска является базовым центром методической работы в районе, регулярно проводит педагогические конференции, мастер-классы, концерты, фестивали, конкурсы исполнительского мастерства среди обучающихся и преподавателей «Преподаватель года».

О впечатляющих успехах воспитанников школы, которые становились победителями международных, всероссийских и областных конкурсов и фестивалей, а в 2021 году – XX Молодёжных Дельфийских игр в г. Перми – неоднократно писала газета «Всеволожские вести».

Школа заслуженно гордится лауреатами премии Губернатора Ленинградской области «Талантливая молодежь», стипендиатами Комитета по культуре Ленинградской области, обладателями стипендий и премий Главы администрации Всеволожского района. Это заслуга преподавателей школы: Ларисы Александровны Петуховой, Ирины Анатольевны Обежисвет, Веры Михайловны Смирновой, Виктора Васильевича Лобанова, Виктории Валерьевны Бирюковой, Игоря Александровича Ложевского, Светланы Викторовны Мироновой, Елизаветы Сергеевны Мироненко, Ирины Алексеевны Петровой.

Всегда в развитии

Руководство школы и педагогический коллектив стремятся не только поддерживать существующие традиции школы, но и совершенствовать их. Эти традиции закладывались усилиями нескольких поколений директоров и педагогов.

В разные годы школу возглавляли: Ланде Ной Маркович (1956 – 1962), Яковлев (1963 – 1964), Багдасарян Гарник Мнацаконович (1963 – 1966), Cадовский Анатолий Иванович (1966 – 1971), Красько Глеб Семенович (1971 – 1977), Велицкий Георгий Алексеевич (1977 – 1980), Харитонов Николай Егорович (1980 – 1983), Кубланов Роман Савельевич (1983 – 1984) г., Трофимов Владимир Васильевич (1984 – 1992), Петухова Лариса Александровна (1992 – 2013).

Каждый из директоров внес свой весомый вклад в становление школы, заложил творческий фундамент в развитие дополнительного образования в области искусства в городе Всеволожске. С 2013 года ДШИ им. М.И. Глинки возглавляет заслуженный работник культуры РФ Людмила Александровна Беганская.

Незаменимыми помощниками директора в организации деятельности школы являются заместители директора: Татьяна Николаевна Антипина, Ирина Григорьевна Горбач, Жанна Юрьевна Иванченко, Ирина Викторовна Ковельянова, Ирина Алексеевна Петрова, Людмила Ивановна Романова, сотрудники бухгалтерии: главный бухгалтер – Татьяна Андреевна Кузенкина, бухгалтера Галина Викторовна Надеева и Елена Викторовна Николаева, документовед – Ольга Валентиновна Адамсон, заведующая хозяйством – Елена Юрьевна Пискунова. Долгие годы в школе работают библиотекари Светлана Викторовна Хлебчик и Наталья Владимировна Куликова, костюмер Галина Михайловна Иванченко.

Большой вклад в творческие успехи школы вносят специалисты учреждения, которые занимаются обслуживанием, ремонтом зданий, прилегающей территории, создавая комфортную, уютную обстановку в ДШИ им. М.И. Глинки.

За шесть с половиной десятилетий школа, конечно, менялась и развивалась. В 2010 году произошла реорганизация путем присоединения к музыкальной школе им. М.И. Глинки двух учреждений – детской художественной школы (директор Л.Н. Яваева) и детской школы искусств микрорайона Южный (директор Л.А. Беганская). В результате школа обрела новый статус – Школа искусств.

Два года назад здание на Всеволожском проспекте, которое ДШИ им. М.И. Глинки долгие годы делила с Комитетом по социальным вопросам, администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО полностью передала Школе искусств и провела колоссальную работу по реконструкции, оснащению современной

световой и звуковой аппаратурой концертного зала и фойе школы, ремонту новых учебных классов. Сегодня школа искусств им. М.И. Глинки – это современные классы, новые музыкальные инструменты, интерактивные доски и мультимедийные устройства. Полностью благоустроена территория школы, благодаря чему здание стало эстетической доминантой города Всеволожска.

Творческое многоголосие

Детская школа искусств им. М.И. Глинки – это разные отделения: фортепианное, хорового и сольного пения, русских народных инструментов, оркестровое, классической гитары, хореографии и изобразительного искусства.

Фортепианным отделением руководит Ирина Анатольевна Обежисвет. Преподаватели отделения ежегодно участвуют в мастер-классах и творческих школах, реализуют интересные творческие проекты: «Современные композиторы – детям», «Музыкальные встречи в музеях Санкт-Петербурга», «Наполним музыкой сердца», «Играем классику в доступном изложении».

Оркестровым отделением руководит Надежда Леонидовна Новиченко. Ребята выступают на разных площадках Санкт-Петербурга: Святодуховском центре Александро-Невской лавры, в Шереметьевском дворце, в Музее-квартире И. Бродского, в музыкально-поэтическом клубном формировании «Родник» Всеволожского района, участвуют в проектах школы.

Отделением хорового и сольного пения руководит Татьяна Валентиновна Кондрашова. Многие обучающиеся классов сольного пения являются лауреатами и дипломантами конкурсов различного уровня.

Концертный хор «Рассвет» и младший хор (преподаватель Татьяна Анатольевна Глузд, концертмейстер Ирина Николаевна Чистякова) являются лауреатами региональных и международных конкурсов, активно участвуют в областных проектах, праздничных мероприятиях области, города и района.

Отделение народных инструментов – это творческий коллектив под руководством Виктории Валерьевны Бирюковой. Большое количество выпускников продолжили свое профессиональное образование в средних специальных и высших учебных заведениях, среди них – лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Самым ярким достижением стала победа Ольги Бирюковой в г. Пермь – золото Дельфийских игр. Ансамбль гусляров «Русская сказка» (руководитель В.В. Бирюкова) украшает своими выступлениями концертные мероприятия в городе, районе и Санкт-Петербурге.

С большим удовольствием занимаются дети на отделении классическая гитара (заведующая Вера Михайловна Смирнова), поднимаясь к успехам в рамках творческой школы «Ступень к мастерству», участвуя в мастер-классах преподавателей вузов.

Преподаватели теоретического отделения ведут активную методическую работу, не остаются в стороне от современных тенденций, выступают с проектами, презентациями, докладами, открытыми уроками. С 2002 г. на базе школы проводится областная олимпиада по сольфеджио и музыкальной литературе.

Класс хореографии существует в ДШИ им. М.И. Глинки с 2004 года. В 2005 г. был создан коллектив «Феерия» (преподаватель Светлана Викторовна Миронова) – лауреат многих международных и всероссийских, областных конкурсов и фестивалей.

С 2005 года работает структурное подразделение «Южный» с тремя подразделениями: музыкальным, хореографическим и изобразительного искусства. Школа гордится оркестром народных инструментов «Новая волна», руководитель С.В. Потанин, хореографическим коллективом «Вдохновение», руководители Натэлла Леонидовна Марущак и Ольга Сергеевна Самсоненко, фольклорным ансамблем «Колечко», руководителями коллектива в разные годы были Елена Сергеевна Черменина, Наталья Геннадьевна Сизова, в настоящее время коллективом руководит Екатерина Алексеевна Галкина.

С 2006 года на базе структурного подразделения проводятся областной фольклорный фестиваль «Рождественское сияние» и конкурс «Феерия» хореографических коллективов детских школ искусств Всеволожского района.

Ни одно важное мероприятие в жизни города и района не обходится без участия юных художников, которые обучаются на отделении изобразительного искусства. Особенно популярны ежегодный областной конкурс по декоративной композиции «Авторский стиль», районные конкурсы, посвящённые Дню матери, Дню пожилого человека, военно-патриотические конкурсы, конкурсы «Таинственный мир Рождества» и «Пасхальные узоры» в рамках ежегодного фестиваля Православной культуры. Отделение изобразительного искусства активно участвует в творческих проектах Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Преподаватели отделения состоят в профессиональных творческих объединениях – Союзе художников РФ, Международном союзе педагогов-художников, сами принимают активное участие в международных, общероссийских, региональных, авторских и методических выставках.

Многие выпускники продолжают обучение в профессиональных творческих высших и средних учебных заведения Санкт-Петербурга, успешно работают в различных сферах искусства: дизайн и архитектура, полиграфия и легкая промышленность, кино и телевидение, прикладное и декоративное творчество, народные промыслы и ремесла.

Нередко выпускники школы возвращаются работать в родную школу. Хочется всему коллективу пожелать новых побед, проектов, достижений и творческого вдохновения!

Фото Антона Ляпина