В Буграх появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс в Буграх будет передан в безвозмездное пользование администрации Всеволожского района, что позволит открыть там бесплатные спортивные секции.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, предстоящее подписание соглашения стало возможным благодаря поддержке партии «Единая Россия» и Правительства Ленинградской области.

В настоящее время фасад ФОКа уже готов, в ближайшем будущем в центре будут проводиться отделочные работы и обустройство помещений для занятий различными видами спорта.