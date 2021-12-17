Всеволожский «Кванториум» объединяет юных ленинградцев

Детский технопарк «Кванториум» запустил акцию и флешмоб к Новому году. В семь районов 47 региона будет отправлено 1600 подарков для юных инженеров. Большинство этих ребят прошли обучение в мобильном технопарке «Кванториум».

Кванторианцы совместно с наставниками создали эксклюзивные новогодние презенты, которые очень скоро отправятся в путь по разным районам Ленобласти: Бокситогорский, Лодейнопольский, Волховский, Подпорожский, Лужский, Всеволожский и Тосненский.

Новогодние украшения на ёлку выполнены в виде объемной снежинки с символикой технопарка. В создании подарков приняли участие около двадцати ребят. Каждый из них вложил в изделие своё тепло и зарядил энергией добра.

В канун Нового года будет проведён флешмоб, в котором ребята украсят свои ёлочки уникальным подарком от Всеволожского технопарка. В коротких видео будет момент передачи новогоднего презента от участника к участнику. Это символизирует связь между «Кванториумом» и юными изобретателями Ленинградской области.

Соб. инф.