Площадку бывшего завода «Форд» во Всеволожске приобрела корейская компания

Корейская компания-производитель автозапчастей «СВ РУС» приобрела площадку бывшего завода «Форд Соллерс» во Всеволожском районе. Об этом было объявлено сегодня, 16 декабря, на заседании Инвестиционного совета Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, инвестиционный проект предполагает производство комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia. Объем инвестиций составит 6,8 млрд рублей, в эту сумму входит покупка площадки, ее реконструкция и закупка оборудования. На предприятии будет создано 520 новых рабочих мест. По словам генерального директора компании ООО «СВ РУС» мистера Хон Квон Пака, запуск производства во Всеволожске планируется в 2023 году, затем компания займется расширением производственной площадки для установки пресс-линии.

«Я благодарен вам, что вы выбрали партнером для реализации своего производства Ленинградскую область, площадку бывшего завода «Форд». Надеюсь на наше совместное сотрудничество, готовы поддержать вас как крупного инвестора, и предложить пакет налоговых льгот. Надеюсь, что проект будет реализован, будет выгодным для вас экономически, а для нас в социальном плане. Огромное спасибо», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Инвестиционный проект с момента подбора площадки находится на сопровождении Агентство экономического развития Ленинградской области.