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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Юные агалатовские художники привезли награды из Ульяновска

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Учащихся отделения изобразительного искусства Агалатовской школы искусств приняли участие во Всероссийском конкурсе художественного творчества «Краски осени», который проходил 26 – 29 ноября в Губернаторской школе искусств для одарённых детей в городе Ульяновске, и привезли домой награды.

Филипп Русанов стал лауреатом III степени в номинации «Живопись. Натюрморт» (преподаватель М.А. Галдин), Алина Гетманская – лауреатом II степени в номинации «Графика. Натюрморт» (преподаватель Е.Е. Наймушина).

В номинации «Композиция станковая» лауреатами III степени стали сразу двое учеников школы – Сергей Шевелёв и Алина Гетманская.

Жюри конкурса возглавила Н.В. Курбатова, проректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования, председатель Ассоциации учителей изобразительного искусства г. Москвы.

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