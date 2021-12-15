Юные агалатовские художники привезли награды из Ульяновска

Учащихся отделения изобразительного искусства Агалатовской школы искусств приняли участие во Всероссийском конкурсе художественного творчества «Краски осени», который проходил 26 – 29 ноября в Губернаторской школе искусств для одарённых детей в городе Ульяновске, и привезли домой награды.

Филипп Русанов стал лауреатом III степени в номинации «Живопись. Натюрморт» (преподаватель М.А. Галдин), Алина Гетманская – лауреатом II степени в номинации «Графика. Натюрморт» (преподаватель Е.Е. Наймушина).

В номинации «Композиция станковая» лауреатами III степени стали сразу двое учеников школы – Сергей Шевелёв и Алина Гетманская.

Жюри конкурса возглавила Н.В. Курбатова, проректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования, председатель Ассоциации учителей изобразительного искусства г. Москвы.