Ленинградская панорама: Самый умный студент живет в Бокситогорске

Александр Макаров учится в Бокситогорском филиале Ленинградского государственного университета имени Пушкина. На юбилейном, XV Всероссийском конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России — 2021» он завоевал титул «Мистер Интеллект». Вернувшись из Москвы, молодой эрудит рассказал, как шел к победе.

— Ленинградская область впервые приняла участие в этом конкурсе. И сразу такой успех!

— Я, честное слово, не ожидал. Баллы, которые нам начисляли за конкурсные состязания, не озвучивали, поэтому интрига сохранялась до последнего. Финальная церемония и гала-концерт проходили в Театре русской песни Надежды Бабкиной. За шесть дней скопилось невероятное напряжение, и тут слышу — со сцены объявляют: «Александр Макаров». Вихрь эмоций, главная из которых — радость, что сумел достойно представить любимую область. В зале присутствовали моя мама и младшая сестренка. Я был счастлив, что они видят мою победу.

— Для тебя ведь это тоже был дебют?

— На конкурсе такого масштаба — да. Хочу поблагодарить региональное отделение Российского союза молодежи за возможность представлять Ленобласть на всероссийском этапе. Это большая честь и большая ответственность. А еще — колоссальная нагрузка. От региона я был единственным представителем, со всеми задачами приходилось справляться самостоятельно. Рад, что не подвел!

70 студентов из разных субъектов РФ встретились в финале конкурса.

— Расскажи о конкурсных заданиях.

— Было пять этапов: самопрезентация, интеллектуальный конкурс, творческий, спортивный, в ходе которого сдавали нормы ГТО, и дефиле. На творческом я читал свое стихотворение, написанное в пору моего увлечения туризмом. С петербургским турклубом «Восьмерка» я пять лет ходил в пешие, горные, водные походы. На дефиле выручил танцевальный опыт — еще школьником я занимался в студии современного танца «Глобус».

Самыми сложными оказались состязания в интеллекте. Для нас организовали экскурсию в Музей Великой Победы и после этого дали задание: за 40 минут в форме эссе изложить, что студенчество может сделать, чтобы сохранить для потомков память о войне. Я писал не только об увиденном в музее, но и о своем участии в поисковом движении, поскольку ездил на раскопки, о прадеде, который воевал на фронте.

— Ты учишься на факультете экономики и инвестиций ЛГУ, у тебя много хобби. Хочется попробовать себя в разных ипостасях?

— Родители всегда поддерживали мои увлечения, много занимались моим развитием, за что им огромное спасибо. Наша семья переехала сюда из Ташкента, мне тогда исполнилось шесть лет. А бабушка уже жила в Бокситогорске. Я учился в школе с математическим уклоном, после девятого класса поступил в техникум на специальность «слесарь-сборщик авиационной техники». Точные науки всегда нравились.

В вуз поступал в разгар пандемии. С дипломом среднего профобразования требовалось проходить вступительные испытания — я сдал 17 экзаменов в пяти вузах! Прошел в Военмех и ЛГУ. Выбрал последний и ни разу не пожалел. Когда большинство студентов перевели на дистанционный формат, мы в Бокситогорске занимались очно, что безусловный плюс для качества обучения.

— Вернемся к конкурсу. Программа была насыщенная?

— Очень! Много репетиций, прогонов, часто меняли локации. Спали по 5-6 часов. При этом царила дружелюбная, комфортная атмосфера. Организация великолепная! Волонтеры были на высоте, предугадывая наши просьбы. Поначалу я испытывал большое напряжение, а когда «отстрелялся» с заранее подготовленными заданиями, начал получать от конкурса настоящее удовольствие, появился драйв.

— Подружился с кем-то из конкурсантов?

— Да, меня очень поддерживал Константин Скоросов из Пензы. А вообще ребят было много. 70 человек участвовали очно и еще 20 — дистанционно. Все по-своему достойные и интересные.

Этот конкурс не про внешние данные. Хотя все девушки были потрясающе красивы, да и юноши привлекательны. Но ведь лучшие российские студенты берут другим — они эрудированны, остроумны, активны в творчестве и спорте, посвящают себя науке, занимаются благотворительностью. Среди моих новых знакомых теперь масса таких молодых людей.

— Расскажи о дальнейших планах.

— Я пообщался с победителями прошлых лет и понял, что для многих конкурс стал трамплином к успеху. Российский союз молодежи предложил мне проектную работу — заниматься продвижением конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России». Условия состязаний позволяют мне в следующем году еще раз попробовать свои силы. Может быть, и корону победителя в область привезу!

Беседовала Людмила Кондрашова

Фото из архива Александра Макарова