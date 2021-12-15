Жительница Куйвозовского поселения стала финалисткой проекта «Кондитер»

Красивые и вкусные десерты жительницы деревни Куйвози Ярославы Харламовой покорили сердца жюри телешоу «Кондитер». Мастерство и творческий подход девушки были высоко оценены, и Ярослава стала финалисткой популярной передачи.

Отметим, что каждый выпуск шоу представляет из себя настоящее испытание для участников. Сложные задачи, прямая критика «без прикрас» и дух истинного соперничества заставляют кондитеров искать новые подходы, совершенствоваться и готовить настоящие шедевры. Ведущим проекта выступает кондитер-легенда Ренат Агзамов.