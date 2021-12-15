В Воейково открылся семейный центр развития

«Все начинается в семье», – уверена индивидуальный предприниматель Екатерина Швичихина, которая вместе с супругом и детьми основала альтернативную форму образования в деревне Воейково Колтушского сельского поселения. На свое дело – семейный центр развития «SMART» –она получила стартовую субсидию в размере более 600 тысяч рублей. Предприниматель уверена в успехе своей затеи. Ведь похожего центра в Воейково нет.

– Идея создать «SMART» возникла примерно год назад, – говорит бизнес-вумен. – Домашние сразу поддержали. Сначала хотели арендовать помещение и искали соответствующую площадь. Но что-то не срослось. Поэтому приняли решение самостоятельно построить дом для детского центра. Работы начали в конце мая, а завершили к началу октября. Сейчас мы предоставляем развивающие услуги для детей от полутора лет, организуем музыкальные, театральные и спортивные секции для детей, оказываем услуги групп продленного дня, психолога и логопеда, проводим спортивные занятия для детей и родителей. И это еще не все! У нас есть частная школа, кружок «Малышарики», художественная студия и много других интересных «развивалок».

Как отмечает индивидуальный предприниматель, в семейный клуб будут привлекать только профессиональных педагогов. Она готова платить профессионалам хорошую заработную плату. По словам Екатерины Швичихиной, сегмент частного детского образования пока не слишком развит в России, но очень перспективный.

– Сейчас все больше внимания родители уделяют потребностям ребенка, – продолжает стартовик. – Одна из основных болей и у детей, и у родителей в сфере государственного образования – огромные классы и группы. Мест в садах и школах не хватает, и в одной группе может быть 30–40 детей. Ни один учитель или воспитатель при всем желании не сможет в таких условиях уделить достаточно внимания каждому ребенку. И тогда некоторые дети – особенно ученики с особыми потребностями, отстающие или, наоборот, одаренные — могут чувствовать себя покинутыми и не раскрыть своего потенциала. А у нас в классе будет всего по девять детей. К нам уже приходили родители из соседних кварталов. Они готовы учиться в нашей школе. Поэтому, предполагаю, что к первому сентября 2022 года у нас не будет свободных мест.

Еще одна гордость руководителя центра – огромный танцевальный зал площадью в 68 «квадратов».

– Скоро нам завезут балетные станки, – радостно говорит Екатерина Швичихина. –. Думаю, что студия будет пользоваться успехом, ведь у нас преподают настоящие профессионалы.

Задумались в Центре и об организации досуга для пожилых людей. Старшее поколение приглашают в хоровую студию «Воейковские бабушки».

– Ну чем наши бабушки хуже бурановских? – задает вопрос Екатерина Швичихина. – Ничем! Поэтому всех творческих бабушек ждем у нас!

Ирэн Овсепян

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