Волонтеры подарят праздник одиноким пенсионерам Всеволожского района

Общественная организация «Диалог поколений» проводит благотворительную акцию «Когда зажигаются елки» в поддержку одиноких пенсионеров, проживающих в деревнях и селах Всеволожского района. Собрать небольшой подарок для бабушек и дедушек может любой желающий.

Благотворительная акция в нашем районе проходит в восьмой раз. Активную помощь волонтерам оказывают неравнодушные жители района: именно благодаря их участию удается расширять географию мероприятия и дарить праздничное настроение все большему количеству участников.

Помочь подарить бабушкам и дедушкам праздник можно несколькими способами: собрать подарок для пожилого человека, помочь в создании поздравительных открыток, помочь развозить подарки, подготовить праздничный номер. Чтобы присоединиться к акции, нужно заполнить небольшую анкету https://vk.cc/8InPfc

Подарки для пожилых принимаются до 24 декабря по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр. 12, с 11.00 до 16.00. Тел. 8 (813-70) 21-007; +7 931 358-37-25.