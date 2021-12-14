VI Областной фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Созвездие талантов»

Выступать на сцене – мечта конкурсантов, и их звездный час настал! Они вышли в финал IV Областного фестиваля эстрадной песни «Созвездие талантов». В нем приняли участие отдельные исполнители и творческие коллективы учреждений культурно-досуговой сферы и дополнительного образования Ленинградской области. Мероприятие прошло на сцене Гатчинского городского Дома культуры.

Первый отборочный этап прошел на базе Дома народного творчества Ленинградской области. В финал же вышли 50 солистов и 13 ансамблей из 12 районов Ленинградской области. Жюри отмечало певческую культуру, вокальные данные, костюм, выбор композиции и подачу произведения на сцене.

Конкурс проходит один раз в два года как своеобразный итог большой работы руководителей самодеятельных коллективов и молодых артистов. Примечательно, что самому юному солисту фестиваля исполнилось 6 лет, но он уверенно держится на сцене, за что и был отмечен всеми членами жюри.

Выступления всех исполнителей заняли целый день. Конкурс проводился в шести возрастных категориях в номинациях «Солисты» и «Вокальные ансамбли». Лучших наградили грамотами и ценными подарками. Гран-при детского областного фестиваля-конкурса эстрадной песни «Созвездие талантов» завоевал Образцовый самодеятельный коллектив Лодейнопольского района «Вокально-хоровая студия «Кроха».

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