Школьница из Кудрово одержала победу в «Большой перемене»

Ученица Кудровского центра образования № 1 Диана Ушакова стала победительницей Всероссийского конкурса «Большая перемена». Уверенную победу в конкурсе девушка одерживает второй год подряд.

И в этом, и в прошлом году Диана участвовала в конкурсе по направлению «Твори». Раньше она занималась спортивно-бальными танцами, вокалом, изучала сценическое искусство, плела из бисера, играла на фортепиано, посещала студию моды и дизайна. А со временем разработала собственный проект «Новые старые джинсы», призванный подарить новую жизнь старым вещам. Диана рассказывает, как можно использовать деним при создании и декорировании одежды, а также для декора открыток и скрапбукинга.

Сейчас Диана учится в 11 классе. Поступать она хочет в Высшую школу экономики в Санкт-Петербурге на факультет экономики. В будущем мечтает создать собственный бренд одежды. Опыт в сфере дизайна у нашей героини уже есть, а вот экономические знания ей бы хотелось подтянуть. Поэтому и выбрала эту специальность – чтобы разбираться во всех аспектах своего будущего дела. Про «Большую перемену» она тоже забывать не планирует: участвует в жизни регионального сообщества, следит за другими начинаниями и готова в любой момент присоединиться к интересным проектам.

Отметим, что «Большая перемена» дает школьникам новые возможности и шанс заявить о себе на всю страну. Победители получают дополнительные баллы к ЕГЭ и денежные премии, которые можно использовать для оплаты обучения, потратить на открытие своего дела или приобретение необходимой техники для учёбы и работы.

Екатерина Королева

Фото из личного архива Дианы Ушаковой