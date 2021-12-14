Ленинградская панорама: «В свое время мы уже всем все доказали…»

60 лет — возраст, достойный уважения. С этих пор мужчины все реже покидают дом, все больше времени проводят с внуками, все чаще засыпают на вечерних новостях. Однако наши герои даже не думают вести жизнь пенсионеров, предпочитая занятия активным и мужественным спортом. На днях эти удивительные люди собрались в Выборге, на областном турнире по хоккею среди команд ветеранов «Мемориал Николая Маслова».

«Мы тут не падаем…»

Альбина, женщина средних лет в бирюзовой куртке, прильнула к ограждению. Ей не сидится на месте, а глаза так и горят азартом. Не будь бортиков, так бы и ринулась в пекло игры, чтобы помочь своей команде. Еще бы, ведь Альбина — жена Игоря Нурмаматова, игрока петербургского «Паруса». Спортсмен под номером 76 бесстрашно ведет шайбу к воротам. Остается пара ударов, но нападающий выборгского «Авангарда» перехватывает инициативу. Шайба летит в другой конец поля… Скамейка запасных ревет. Игроки стучат клюшками по бортикам.

— Честно говоря, я попала на хоккей впервые! Восхищена и самой игрой, и хоккеистами, — делится Альбина. — Трудно представить, что эти мужчины разменяли седьмой десяток. Играют как молодые! При этом за ними чувствуются опыт и сила. А еще — смелость, решительность, благородство. Все игроки разные, но эти качества есть у каждого…

Свисток! Матч подходит к концу. Хоккеисты жмут друг другу руки, выходят к родным и близким. В одной руке Игорь Нурмаматов держит шлем, другой приобнимает жену. На вопрос о том, какие эмоции переполняют во время игры, отвечает сдержанно и четко:

— Чувствую азарт и огромный интерес. Конечно, бывают моменты, когда больно. Но мы тут не падаем, как принято в футболе. Хоккей — это спорт выносливых и терпеливых.

Победителем турнира «Мемориал Николая Маслова» стал «Новтранс» из Отрадного, обыгравший выборгский «Авангард». В борьбе за третье место петербургский «Парус» победил команду из Петергофа. А купчинская команда забила пять шайб в ворота лодейнопольского «Форварда», получив почетное пятое место

«Бронзовый капитан с железным характером»

Турнир не просто так носит имя Николая Маслова — легендарного капитана ленинградского СКА. Это при нем клуб стал бронзовым призером чемпионата СССР 1986-1987 годов. Маслов болел хоккеем с детства. Уже в 19 лет он собрал солидную коллекцию медалей. Спортсмен котировался на одном уровне с будущими легендами советского хоккея Дроздецким и Касатоновым. Однако в 1980-м случилась нелепица. Из-за конфликта с тренером молодой талант угодил в армию, в дисбат. Условия были ужасными. На два года о хоккее пришлось забыть. После таких передряг в спорт возвращаются единицы. Чтобы восстановить навыки, нужно обладать железным характером.

— Николай Евгеньевич очень хотел вернуться, — вспоминает вдова хоккеиста Ксения Владимировна. — И один из тренеров разрешил прийти, попробоваться в СКА. Коля рассказывал, что это был для него переломный момент. Он пришел. Ему выдали чьи-то коньки, чью-то клюшку. Проехал от одного бортика до другого и упал без сил. Настолько плохая физическая кондиция была. Но уже через полгода Коля восстановился и вновь стал капитаном…

— Это получилось благодаря упорству вашего супруга? — спрашиваю Ксению Владимировну.

— Да, если Николай хотел чего-то добиться, то он упорно шел к цели, — отвечает она. — Никогда не жалел себя физически и не любил жаловаться. Может, поэтому и ушел из жизни рано.

Маслов скончался во время тренировки в июле 2017-го. Инфаркт. Сердце оказалось слабее воли к победе. Ему было всего 57.

Память жива

Две игры позади. Свет гаснет. Вместо табло, за которым увлеченно следят игроки и зрители во время игры, на экране появляется фотография Николая Маслова. Она примиряет всех: и выборгский «Авангард», и петербургские «Парус» и «Купчино», и лодейнопольский «Форвард», и команды из Петергофа, Отрадного. Игроки стоят на поле. Минута молчания.

Сняв шлемы, мужчины не отводят глаз от экрана. Интересно, о чем задумался Игорь Нурмаматов? А организатор турнира, вице-президент областной Федерации хоккея Сергей Самсонов? Мне кажется, игроки думают об отваге и мужестве Маслова. Он был сильным человеком. Нико­гда не сдавался и не предавался унынию. Прожил яркую и достойную жизнь. Именно такие люди, настоящие мужчины, собрались под крышей ледовой арены «Выборг».

Ксения Владимировна желает хоккеистам удачи и семейного благополучия. В хоккее не принято хлопать — вместо этого хоккеисты стучат клюшками по льду. Грохот от ударов раздается на весь спортивный комплекс.

Дружба дороже всего

После официальной части беседую с Сергеем Самсоновым. Только что он играл за выборгский «Авангард». Затем, сменив экипировку на костюм, участвовал в церемонии открытия. Приветствовал собравшихся, вдове и дочери Маслова подарил цветы, а внуку хоккеиста передал сладости.

Интересуюсь у Сергея Николаевича, почему турнир рассчитан на людей старше 60.

— Мы начинали турнир с возрастной категории 50 плюс, он назывался «Золотая лига». Затем перевели соревнования в 55 плюс. Время бежит быстро, и поколение Маслова с каждым годом становится все взрослее.

— А что для вас значит этот турнир? Хотите доказать молодым, что у вашего поколения еще есть силы?

— Зачем? В свое время мы уже всем все доказали. Конечно, каждый хочет победить. Но главное — мы дорожим нашей дружбой, вспоминаем молодость…

Хоть старшее поколение и не стремится вызывать у нас, молодых, восторг, однако у него это отлично получается. Как смело, доблестно и мужественно играют эти люди!

Богдан Гайдук

Фото автора и с сайта forpost-sz.ru