В Ленобласти чествовали лауреатов общероссийских и областных конкурсов среди молодежи

В администрации Всеволожского района прошла церемония награждения 10 учеников и студентов региональных учреждений образования – победители олимпиад, конкурсов и фестивалей. Для поддержки талантливой молодежи ребятам присуждаются губернаторские премии.

«Поздравляю ребят. Вы добились больших успехов, вы уже стали лидерами в своей сфере. Перед вами ― большое будущее и, уверен, ваше стремление быть сильными поможет вам брать новые высоты. Надеюсь, что после получения профессии вы будете работать в Ленинградской области и будете двигать регион вперед», ― отметил в своем обращении к победителям губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Лауреатами премии Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи по итогам 2021 года стали: Афанасьева Полина, Бирюкова Ольга, Быстрова Яна, Вечканова Мария, Дровосеков Сергей, Канавков Сергей, Павлов Илья, Стаханов Сергей.

Стипендиаты Губернатора Ленинградской области 2021/2022 учебного года – студенты-инвалиды, достигшие высоких результатов в учебе, активно участвующие в общественно-политической жизни региона и реализации молодежных программ: Горюхина Анастасия.

Лауреаты премии Губернатора Ленинградской области 2020/2021 учебного года – победители и призеры по итогам Финала IХ Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия): Березина Эрика.

Фото пресс-службы администрации ВМР