Во Всеволожском районе ветеринары изъяли 27 килограммов товара без ветдокументов

В одном из рейдов сотрудники государственной ветеринарной службы пресекли реализацию животноводческой продукции без сопроводительных документов. Из торговой точки во Всеволожском районе было изъято 27 килограммов товара. Продукция денатурирована и уничтожена.

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарией Ленинградской области, рейды по пресечению опасной для здоровья продукции проходят регулярно. Специалисты проверяют не только сопроводительную документацию, но и следят за соблюдением санитарных норм и условий хранения, а также соответствием сроков годности.

Сотрудники госветслужбы напоминают, что следует быть внимательным, приобретая мясо, яйца, молоко и другие товары животного происхождения. Стоит отдавать предпочтение проверенным продавцам и не приобретать товар, если его внешнее качество или условия хранения вызывают подозрения. Также покупатель имеет право потребовать ветеринарные справки на товар животного происхождения.

Фото пресс-службы управления ветеринарией ЛО