Дорогу от Сертолово до Черной Речки расширят до четырех полос

Дорожники готовятся к капитальному ремонту трех километров Выборгского шоссе. Дорогу от Черной Речки через Сертолово до Санкт-Петербурга планируется расширить до четырех полос вместо действующих двух.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, проектная документация уже прошла государственную экспертизу и получено положительное заключение. Помимо увеличения числа полос планируется также расширение моста через реку Черная.

Напомним, что в 2016–2017 годах был выполнен первый этап капитального ремонта Выборгского шоссе. Тогда был расширен наиболее загруженный участок от Санкт-Петербурга до Сертолово.