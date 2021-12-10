Школьник из Сертолово победил в областном конкурсе «Мы в ответе за тех, кого приручили»

Управление ветеринарии Ленинградской области подвело итоги конкурса детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили». Среди победителей оказался ученик Сертоловского Центра образования Фёдор Омельчук.

Как сообщает пресс-служба управления ветеринарией, в конкурсе приняли участие более двух тысяч детей из разных уголков Ленинградской области. Ребята присылали работы в разных жанрах – рисунок, фотография, видеоролик, поэзия и эссе. В каждой номинации было определено по три победителя в разных возрастных категориях.

Школьник из Всеволожского района победил в номинации «Фотография. Животные и окружающий мир» в возрастной категории от 6 до 10 лет. Торжественное награждение и презентация работ победителей состоятся накануне Нового года.

Фото пресс-службы управления ветеринарией ЛО