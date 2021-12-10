Владимир Алексенко – гордость Невского полка

История военных лётчиков, воевавших на Дороге жизни, до сих пор хорошо не изучена. То и дело всплывают белые пятна. Например, мало кому известно, что у нас базировался целый полк штурмовиков Ил-2. И этот самолет был признан лучшим штурмовиком в мире периода Великой Отечественной войны.

Его называли «летающим танком», «горбатым», «грозой немцев». Как раз про лётчиков-штурмовиков был снят фильм «В бой идут одни старики». Полк считался одним из лучших в СССР, недаром ему дали звание «Гвардейский», то есть достойный подражания. А за тот неоценимый вклад, который он внёс в дело прорыва блокады Ленинграда, этому полку присвоили почётное звание «Невский». Речь идёт о 15-м Невском Краснознамённом ордена Кутузова гвардейском штурмовом полку (15 гшап). С сентября 1941-го по январь 1944 года он базировался в Агалатово, а его главной взлётной площадкой был аэродром Касимово. Этот полк дал стране рекордное количество Героев Советского Союза, и даже дважды Героев, а также полных кавалеров орденов Славы.

Уже в наши дни в Агалатово приехала студентка факультета режиссуры кино и телевидения Краснодарского государственного института культуры Мария Боровик. Она писала дипломную работу, посвящённую дважды Герою Советского Союза из 15-го гшап Владимиру Алексенко. Девушку пора-зило, что в нашем районе не знают про героев 15-го гшап. Есть Агалатовское мемориальное кладбище, на котором захоронены лётчики из легендарного полка. Там ещё в советское время установлена стела, на которой увековечены дважды Герои Советского Союза и кавалеры трёх орденов Славы из этого полка. Не все из них погибли – многие жили здесь после войны. Но в советское время на кладбище увековечили всех, кем гордился полк. Хотя даже там фамилия героя, о котором делала фильм Мария Боровик, написана с ошибкой, он обозначен как В.А. Алексеенко. На самом деле это В.А. Алексенко.

Мария Боровик взялась за эту работу, потому что Владимир Аврамович Алексенко – её земляк. Он родился в станице Киевская Каневского (ныне – Крымского) района Краснодарского края в 1923 году. С детства его сопровождали выдающиеся события. Он происходил из очень бедной семьи, но впоследствии дослужился до звания генерал-лейтенанта. В семье был старшим ребёнком, у него были две младшие сестры. Отец рано умер, и всех тянула мама. Но мальчик мечтал о полётах и добился, чтобы его направили в Краснодарский аэроклуб по комсомольской путёвке. В аэроклуб несколько дней шел пешком. Надо сказать, что мама ему на дорогу смогла положить только жмых в карман.

После Краснодарского аэроклуба была Краснодарская военная авиационная школа. Владимир Алексенко окончил её в 1942 году, и только в начале 1943-го пришёл вместе с пополнением в 15-й штурмовой гвардейский полк.

Пришёл – это тоже в буквальном смысле слова. Потому что молодым лётчикам из пополнения пришлось идти по Дороге жизни пешком – от Кобоны до Осиновца, по льду Ладожского озера.

И здесь произошло значимое событие. На Ладоге, возле какой-то автомашины, Владимир Алексенко увидел девушку, которая стояла в полушубке, закутанная в платок. Она была очень худая, измождённая, но Владимир Алексенко заметил её огромные голубые глаза. У него с собой были две банки консервов и пачка печенья. Он отдал их девушке, спросив предварительно, как её зовут. Впоследствии Лидия Ивановна (так её звали) говорила, что именно эти консервы спасли ей жизнь. Через несколько лет, когда закончилась война, уже Герой Советского Союза Владимир Алексенко разыскал Лидию Ивановну, они поженились и прожили вместе долгую жизнь.

И ещё одна необычная ситуация была в его жизни. Когда он шёл в Агалатово, то уже знал, что немцы захватили Краснодарский край. В его военной анкете так и было написано: «О родных ничего не известно». Всю войну он посылал домой письма, но не было ответа. Потому что 5 февраля 1943 года всё население его родной станицы немцы погнали в концлагерь. Их разместили в Чехословакии. Впоследствии мама и сёстры Алексенко рассказывали, что они работали на заводе, перерабатывающем свеклу. Это был немецкий завод, а чехи жалели советских пленных и через проволоку перебрасывали им кто хлеб, кто картошку. Когда Владимиру Алексенко вручили две Золотые Звезды Героя, то к этим наградам полагалась премия. Но он попросил у своего командира полка: «Лучше я откажусь от премии в пользу нуждающихся однополчан, только дайте мне отпуск домой – повидать родных. Ведь я много времени не знал: живы они или нет». Его отпустили, в станице состоялась трогательная встреча.

С января 1943-го по февраль 1944 года Владимир Алексенко служил на территории Всеволожского района. Летал на самолёте Ил-2. В это время лётчики-штурмовики выполняли боевые задания по штурмовке войск и живой силы врага сначала на Невском «пятачке», потом – в районах Синявинских высот, Мгинского и Лужского районов. Владимир Алексенко семь раз горел, но каждый раз ему удавалось довести машину до своего аэродрома. После окончательного снятия блокады Ленинграда он вместе с полком освобождал Нарву, потом Прибалтику, войну закончил под Кёнигсбергом.

Золотую медаль Героя Советского Союза № 6129 он получил 29 апреля 1945 года за общий налёт часов. У него к тому времени было 292 боевых вылета с налётом 274 часа 50 минут. Надо учитывать ещё и то, что все боевые вылеты были эффективными: его штурмовик Ил-2 уничтожил огромное число танков, автомашин, зенитных установок и живой силы врага. За особые заслуги 24 июня 1945 года Владимиру Алексенко было доверено пройти в качестве знаменосца 277-й штурмовой авиационной дивизии на московском Параде Победы. Когда он шёл впереди, на его груди, помимо Золотой Звезды Героя, блестело ещё очень много медалей. А 29 июня 1945 года он был удостоен второй Золотой Звезды Героя Советского Союза (№ 8677).

После войны Владимир Алексенко окончил Военно-воздушную академию и Военную академию Генерального штаба. Дослужился до должности главнокомандующего воздушной армией Одесского военного округа. Последние годы жизни проживал в Одессе. Выйдя на военную пенсию, с 1985 года работал заведующим Военно-исторического музеем Одесского военного округа. Умер в 1995 году. К сожалению, сейчас родственники В.В. Алексенко ничего не хотят слышать о его подвигах. На Украине – такая политика. Единственное место, где увековечен дважды герой, – это на его родине, в Краснодарском крае, и у нас, во Всеволожском районе, на Агалатовском кладбище…

В качестве своей дипломной работы Мария Боровик сняла документальный фильм «Тайна одной рукописи». В нём говорилось, что после войны дважды Герой Советского Союза В. Алексенко и Герой Советского Союза С. Потапенко написали рукопись, которая 20 лет пролежала в столе. И только после смерти В. Алексенко его товарищи-однополчане нашли её и опубликовали за свой счёт. Книга В. Алексенко и С. Потапова называется «Гвардия Невского полка» и посвящена истории нашего легендарного 15-го гшап. А Мария Боровик в фильме указала на некоторые факты, которые не вошли в книгу.

Фильм имел большой общественный резонанс. В 2019 году уже работавшая режиссёром Краснодарского телевидения Мария Боровик привезла свой фильм в Санкт-Петербург – в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда. Презентация прошла в Российском Географическом обществе, а также в особняке Строганова (где сейчас базируется один из факультетов ИТМО). Девушку поддержал Всемирный Клуб петербуржцев. О фильме были прекрасные отзывы в СМИ. Но в наш район Марию Боровик с фильмом никто не пригласил: здесь просто мало кто знает, что лётчик-штурмовик Владимир Алексенко совершал свои главные подвиги на всеволожской земле. Надеюсь, что после этой статьи и у нас вспомнят о герое.

Людмила ОДНОБОКОВА

Автор благодарит Виталия НОВИЦКОГО за предоставленные материалы к этой статье