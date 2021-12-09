Тепло бересты, рук и души…

В 2021 году отмечает свой 20-летний юбилей кружок декоративно-прикладного творчества «Вдохновение». Работы морозовских мастериц давно покорили не только жителей посёлка имени Морозова и Ленинградского региона – мастерски выполненные картины и аппликации украшают стены домов и офисов в Америке, Израиле, Италии, Франции, куда увезли их с собой на память о России родственники, друзья, коллеги и знакомые.

За 20 лет морозовские флористы представили уже сотни работ на различных выставках, они многократно становились победителями всевозможных конкурсов и фестивалей.

Всё начиналось с бересты. В 2000 году Людмила Степановна Смирнова пришла в клуб духовного общения «Радуга» и, показав свои работы из бересты и засушенных растений, предложила всем попробовать силы в создании картин из природных материалов. Идея нашла горячую поддержку, в Доме культуры для занятий была выделена комната, и уже через год состоялась первая выставка работ флористов.

На занятиях начинающие флористы осваивали техники работы с берестой – учились создавать картины из бересты и картины на бересте. Делали и картины из засушенных цветов. Состав кружка постепенно менялся: одни участники кружка, освоив технику работы с берестой, уходили, на смену им приходили новые люди, желающие попробовать себя в творчестве. Оказались среди них и те, кто задержался в кружке на долгие годы.

А вдохновителем морозовских мастериц и сегодня является их первая наставница Людмила Степановна Смирнова. Она первая из всей группы флористов освоила интернет и нашла там огромное количество различных видов и техник декоративно-прикладного искусства. Сначала к работе с берестой и сухоцветами добавились картины из цветной шерсти. Затем мастерицы решили попробовать свои силы в лоскутной технике кинусайга. Потом узнали о рисовании цветным воском с помощью горячего утюга. Интернет предлагал мастерицам всё новые и новые идеи для рукоделия – были освоены ниткография, декупаж, роспись бутылок красками, рисование на камнях, картины из ракушек…

Анна Некрасова первой освоила изготовление цветов из холодного фарфора; Людмила Купченко была единственной из группы, кто занимался изготовлением бус, колье и брошей из полимерной глины. Нина Трушель увлеклась изделиями из газетных трубочек. Ирина Кемпанен делала пасхальные яйца, а также украшения из бисера – в них и сейчас выступают вокалисты ансамбля ветеранов «Катюша». Татьяна Иванова как-то на выставке увидела тряпичных куколок (традиционный русский оберег), и теперь у неё сделана уже целая коллекция таких оберегов – у каждой куколки свой наряд и свой характер. Одно из новых направлений занятий кружка – вышивка цветными лентами: свои работы в такой технике в кружок принесла Татьяна Дулина, и сразу же нашлись желающие освоить этот вид декоративно-прикладного искусства.

Кружок флористики давно вышел за рамки своей первоначальной тематики. Как, впрочем, и своего первоначального предназначения…

«У меня в жизни был тяжёлый период, когда вообще ничего не хотелось делать, – вспоминает Татьяна Борисовна Иванова. – Но меня всё равно сюда тянуло. И спасибо всем, что меня тогда очень поддержали. У нас здесь все очень человечные – у всех бывают трудности и потери, но здесь всегда чувствуешь дружескую поддержку».

Каждое занятие в кружке флористов «Вдохновение» – это, собственно, не занятие, а именно встреча настоящих подруг, единомышленников.

«Для нас это, прежде всего, общение, – говорит Нина Сергеевна Коновалова. – У нас тут остаются те люди, которые умеют нести радость и доброжелательность другим. Здесь нет сплетен, и при этом мы постоянно общаемся – у нас много общих творческих тем».

Действительно, на занятия каждая мастерица приходит со своими материалами для рукоделия. Но у всех есть готовность поделиться – материалом, советом, новой творческой идеей. Татьяна Иканова, профессиональная художница, ученица М.М. Гоптарева, даёт коллегам-мастерицам советы по улучшению композиции работ. Многому научила флористов Галина Брагина, работавшая с берестой. Недавно в кружок пришла новая молодая мастерица – Сафия Халикова. Она хорошо рисует и уже освоила многие творческие направления.

Вообще, творчество – это живой процесс, и если кто-то в кружке выбирает для своих картин одинаковые сюжеты или темы, то работы, даже при совпадении отдельных элементов, получаются абсолютно разными. Потому что каждый художник, каждый мастер видит мир по-своему. Зачастую этому способствуют сами природные материалы, используемые в работе, – поясняет Татьяна Николаевна Кулагина. – Мы берём бересту только с упавших деревьев. Именно такая береста, полежавшая какое-то время на земле, обладает невероятным количеством цветов и оттенков – от светлого, почти белого, до красно-коричневого».

Кстати, поход за природными материалами для работы зачастую тоже становится совместным – бродить по лесу или по берегу Ладоги, прихватив с собой термос с ароматным горячим чаем, конечно, веселее с друзьями и единомышленниками!

Практически все, увидев картины морозовских флористов и впервые придя на занятия, говорят: «Я так не сумею». Но остаются, чтобы приобщиться к творчеству и стать частью этого дружного и душевного кружка, и у них все получится. И это не только в Морозовке: увидев на выставках работы наших мастериц и пообщавшись с ними, жители других уголков Ленинградской области загорелись творчеством – последователи уже есть в Тихвине, Кингисеппе, Гатчине, Сланцах!

Конечно, в разговоре с флористами я не могла не спросить их, как пережили трудное время разобщённости – карантин весной 2020 года. Разумеется, тяжело! Пришлось заменить живое общение на телефонные разговоры и интернет-переписку. Но коллектив сохранили! Встретились при первой же возможности, как только открылся Дом культуры. Зато какой радостной получилась встреча! Сколько идей и планов родилось за время вынужденной разобщённости! А самое главное – все остро ощутили, как важно людям быть вместе. Даже во время занятий рукоделием!

Ольга ТОНКИХ

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