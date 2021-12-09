Найти свое место в быстроменяющемся мире

Гражданское общество сегодня переживает глубокий кризис в области речевой коммуникации. Разговорный и компьютерный языки конкурируют между собой, и не всегда в пользу правильного разговорного. Одно из весомых на эту тему предложений по работе с молодёжью прозвучало и было поддержано от Центра проектов «СоНата» на Гражданском форуме Ленинградской области, который объединил некоммерческие организации Всеволожского района с другими районами области. Центр коммуникативных программ и инновационных проектов Собольковой Натальи был зарегистрирован во Всеволожском районе ещё в 2018 году.

А в июне 2021 года администрацией Всеволожского района Центру проектов «СоНата» предоставлена грантовая поддержка на реализацию данного проекта по речевым коммуникациям.

Силами профессионалов-педагогов здесь разработан цикл тренингов по коммуникативной и речевой грамотности. Кроме учредителя и руководителя Натальи Петровны Собольковой, доцента, кандидата педагогических наук, в команде работают специалист в сфере деловой коммуникации Елена Анатольевна Соколова, кандидат философских наук, завкафедрой соцдисциплин Санкт-Петербургского института бизнеса и инноваций, и учитель высшей категории Наталия Николаевна Фролова, доцент, кандидат философских наук.

Проект проходит под названием: «Культурный код 47: красивая речь добровольца». Целевая аудитория этой акции – современная молодёжь Всеволожского района. Первые тренинги состоялись для добровольцев Всеволожского района, которые могут войти в группу добровольцев-ораторов для подготовки к выступлениям на массовых районных мероприятиях. Цель проекта: помочь молодым людям, желающим научиться говорить красиво (развить красноречие), преодолеть барьер стеснения, смело сказать о своих мыслях публично, суметь защитить свои проекты и диплом перед целевой аудиторией.

Всеволожский агропромышленный техникум был выбран отделом по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям районной администрации в качестве площадки для пилотного проведения и реализации тренингов со студентами 16 – 18 лет, активистами и волонтёрами. Администрация техникума в лице врио директора Юлии Валерьевны Ерёменко поддержала возможность реализации данной инициативы на базе этого учебного заведения. Куратором студенческого актива выступила Екатерина Романовна Павлова. К студентам техникума примкнули ребята 13 – 16 лет из АТ «Кванториум», обучающиеся в этом же здании.

Два тренинга на русском и английском языках: «Культура речи» и «Коммутативный сёрфинг» уже дали свои результаты. Группа волонтёров-ораторов, сформированная в процессе обучения на тренингах, выразила желание продолжить обучение уже по их проекту через создание школы ораторского мастерства «Моделирование речи». И это радует.

На сегодня основной целью работы Центра проектов «СоНата» также является решение социальных проблем и задач и, конечно, достижение иных полезных для общества целей. Очень важна организация рационального и содержательного досуга не только молодёжи, но и наших жителей любой возрастной категории, их самосовершенствования и любительского творчества в рамках свободного времени.

С удовольствием сообщаем, что 25 ноября во Всеволожске прошла первая групповая консультация по психологической поддержке для «Серебряных волонтёров». А художественно-эстетическое направление желающим из этой категории граждан поможет развить и проект «Вокальная студия 60+».

Информация в соц. сетях и на сайте https://sonataprogram.ru/

Приглашаем всех желающих развить свои речевые способности.

Соб. инф.