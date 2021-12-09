Автопробег «Миссия Шина: дорога чистоты», проходивший в Ленинградской области в ноябре, завершен. Однако сбор отработанных шин для утилизации продолжится, заявили в управляющей компании по обращению с отходами. Масштабную акцию в нашем регионе провели впервые, охватили 8 городов, где собрали свыше 40 тонн автомобильных покрышек.

Акция прошла при поддержке регионального оператора Ленинградской области, Ассоциации ЭкошинСоюз, утилизатора «Премио Крамб» и представителей муниципальных образований. Наглядно переработку изношенных автомобильных покрышек в резиновую крошку оценили на заводе. Покрышка – это не только резина, но и текстильная и металлическая оболочки, поэтому она проходит несколько стадий дробления и очистки.

Данное предприятие перерабатывает около 1000 тонн старых покрышек в месяц. Автомобильные шины относятся к IV классу опасных отходов. Их нельзя выбрасывать на бытовые свалки или размещать на полигонах, а неутилизированные шины разлагаются в природе более 100 лет.

Резиновая крошка имеет широкое применение в различных отраслях, преимущественно при строительстве. Самая мелкая фракция используется дорожниками, средняя фракция для изготовления резиново-технических изделий либо искусственной травы. А самая крупная фракция идет на производство настила детских и спортивных площадок.