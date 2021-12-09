Ленинградская панорама: На мирном посту «Боевого братства»

Алексей Махотин, обладатель Золотой Звезды Героя Российской Федерации, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, полковник, — о боевом прошлом, мирном настоящем и патриотическом воспитании.

— С Ленинградской областью у меня крепкая связь. Здесь, во Всеволожском районе, я много лет живу и работаю. Здесь находится ветеранская организация, которую я возглавляю. Здесь меня избрали депутатом. Но обо всем по порядку.

Родом я из Воронежской области. Трудовую закалку прошел совсем юным, работая в совхозе, затем — на заводе. Заочно окончил Воронежский технологический институт, впоследствии — Ленинградский финансово-экономический институт. Но основным моим университетом стала служба в армии. Здесь утвердился в мысли: хочу стать военным. В летное училище не прошел по здоровью, но от мечты не отказался. Служил в оперативном полку милиции, был оперуполномоченным ОБХСС на морском транспорте, возглавлял оперативно-боевое отделение СОБР РУБОП по СПб и ЛО.

Во время первой чеченской войны был командирован на Северный Кавказ. Во вторую чеченскую во главе отряда «Тайфун» воевал в Дагестане и Чечне. В феврале 2000-го в Аргунском ущелье мы разгромили три базы боевиков. Всех спецназовцев наградили государственными наградами. Десятерых, к сожалению, посмертно. Я горжусь тем, что Родина высоко оценила мои действия, удостоив звания Героя РФ, при этом считаю, что это общая заслуга нашего отряда… Защищать Родину — это в крови. Мой дед воевал с фашистами на Волховском фронте. Погиб в 1942-м под Мясным Бором.

Сейчас я руковожу Ленинградским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», состою в Сертоловском отделении — самом многочисленном. Спектр нашей деятельности обширный, прежде всего — социальная поддержка его членов и воспитание у молодого поколения любви к Родине. Свои патриотические позиции мы активно отстаиваем. Больше всего наших обращений связано с недопустимостью искажения правды о Великой Победе. Это наболевшая и актуальная тема.

На официальном сайте «Боевого братства» освещается опыт работы региональных отделений организации. В рейтинге эффективности этой работы, составленном данным СМИ, Ленинградская область занимает 12-ю позицию из 86-и. Неплохо, но потенциал для роста, разумеется, есть. В мае этого года мне довелось участвовать в VII съезде «Боевого братства» в Москве. Там были подведены итоги работы и намечены новые задачи. Отмечено, что главная цель – защита национальных интересов России в соответствии с законодательством — достигнута.

По роду деятельности я часто бываю в Сертолово. Этот город мне близок, потому что здесь много военнослужащих и ветеранов боевых действий. Здесь сильные общественные патриотические организации — помимо «Боевого братства», это Российский союз ветеранов Афганистана, Российский союз офицеров и другие. Радует, что Сертолово динамично развивается. Большое внимание уделяется воспитанию молодежи, создан замечательный музей, где показаны подвиги военнослужащих при выполнении служебного долга.