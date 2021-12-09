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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Юкках создадут современный парк отдыха

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На территории Тохколодского озера в ближайшем будущем появится образцовый парк, где можно будет отдохнуть как летом, так и зимой. 1 декабря прошло первое рабочее совещание руководителей Юкковского сельского поселения с представителями областного комитета по культуре и туризму и и Паркового  агентства Ленинградской области.

Был проведен осмотр территории, которая перейдет в ведение Паркового агентства. Руководитель агентства Елена Любушкина  сообщила, что при планировании парка будут учитываться пожелания местных жителей, а сам он станет примером для других парков Ленинградской области.

В планах администрации — проведение различных культурных мероприятий, экскурсий, кинотеатр под открытым небом. Название парка будет обсуждаться с местными жителями.

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