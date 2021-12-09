В Кудрово открылось движение по новому железнодорожному переезду

Кудрово связал с Санкт-Петербургом новый переезд на улице Подвойского, по которому уже запущен социальный автобусный маршрут.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, движение по новому железнодорожному переезду на улице Подвойского было запущено в минувшую среду, 8 декабря. Ранее в городе действовали два переезда: на Ленинградской, ведущей в сторону улицы Дыбенко, и Кудровский проезд, выходящий на проспект Большевиков. Ожидается, что новый переезд поможет перераспределить нагрузку. Повысить транспортную доступность поможет и новый социальный автобусный маршрут № 692.

Напомним, регион регулярно запускает новые маршруты в новостройки — например, недавно ЖК «Ясно Янино» и «Землянино» соединил с метро социальный маршрут № 533. Эта работа продолжается.