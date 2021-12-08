Ленинградский областной ежегодный конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры» выбрал победителей. В 2021 году местом проведения торжественного награждения финалистов стал Кировский ДК. Символично, в этом году г. Кировск отметил свое 90-летие, здание дворца – 70-летие, а главный профессиональный конкурс работников культуры провели в нашей области уже в 20-й раз.

Конкурс проходит в рамках национального проекта «Культура». Главная задача его проведения – повышение уровня профессионального мастерства работников, улучшение престижа профессии и внедрение новых технологий. От музея до библиотек, от сельских клубов до городских музыкальных школ – лучшие из лучших получили награды из рук председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгения Чайковского.

Конкурс с каждым годом становится все масштабнее: в нем появились новые номинации, все больше учреждений культуры ежегодно принимают в нем участие. Организацией церемонии традиционно занимается Дом народного творчества . В 2007 году распоряжением губернатора Ленинградской области были утверждены денежные премии победителям. За 20 лет в конкурсе приняли участие более двух тысяч человек – работников культуры нашего региона.

Конкурс проводится в 2 этапа (муниципальный и областной) по 15 основным и 3 дополнительным номинациям. Полный список победителей можно узнать на официальном сайте Правительства Ленинградской области.

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