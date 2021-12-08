Ленинградская панорама: «Местный ресурс» раздвигает границы

Платформа, развивающаяся на средства гранта губернатора Ленинградской области, объединяет некоммерческие организации и социальных предпринимателей.

Инициатором создания «Местного ресурса» выступила некоммерческая организация «Творческие проекты Кайкино» из Волосовского района.

«Идея возникла в пандемию. Ковид замкнул всех нас в определенных территориальных границах. Оказалось, что мы мало знаем о тех, кто находится рядом, — об организациях, которые помогают людям, о предпринимателях, которые выпускают хорошую и полезную продукцию. Чтобы решить большинство проблем, жители района привыкли отправляться в город», — рассказывает координатор проекта Ольга Грачева.

Стали аккумулировать такую информацию, и само собой родилось название проекта — «Местный ресурс». Вдруг выяснилось, что вариться в собственном соку, то есть в пределах своего местожительства, вполне плодотворно, ведь соседи — активные, талантливые, предприимчивые. Главное — познакомиться! Проект быстро перешагнул границы района. Стал финалистом регионального этапа форума «Сильные идеи для нового времени», нашел поддержку у губернатора.

Сейчас сайт «Местного ресурса» помогает по целому ряду направлений. Ленинградцы могут найти здесь сведения об НКО, которые занимаются лечением и реабилитацией, туризмом, экологией, спортом, поддерживают особенных детей и людей старшего возраста. Сами общественники получают дополнительные возможности для развития.

«Мы зарегистрировали маркетплейс — электронную платформу, которая объединяет социальных предпринимателей и самозанятых 47-го региона, — говорит Ольга Грачева. — Ремесленники и производители размещают здесь примеры своей продукции. Многие из них не знали о подобной форме продвижения и впервые попробовали так торговать. Информация по 70 предпринимателям территориально отсортирована, чтобы покупателям было удобно находить производителей, располагающихся поблизости».

Создание платформы подстегнуло развитие социального предпринимательства и ремесленничества. Так, семь мастеров приобрели статус самозанятых. Узнав через «Местный ресурс» о социальном контракте, жительница Волосовского района стала участницей программы, приобрела оборудование и открыла производство сыродавленного масла.

Актив «Местного ресурса» колесит по всему региону, в каждом районе проводит встречи НКО, предпринимателей, жителей. В ходе марафона случаются замечательные истории. Например, в Бокситогорске прямо на такой встрече местный бизнесмен получил заказ на 300 тысяч.

По словам координаторов проекта, участники активно взаимодействуют, стараются быть полезными друг другу. Предприниматель из Тосно решил передать одежду организации, которая поддерживает многодетные семьи, а ИП по изготовлению мягкой мебели делится теперь с рукодельницей, оформленной как самозанятая, тканью.

Мила Дорошевич