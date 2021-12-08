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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Доме правительства Ленинградской области появилась «Ёлка желаний»

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт акции «Ёлка желаний». В здании областного правительства появилось новогоднее дерево, на котором рядом с обычными игрушками соседствуют особенные шары – бумажные открытки с мечтами детей-сирот.

Любой посетитель может «сорвать» один из шариков и подарить толику новогоднего чуда детям из ресурсных центров. По традиции первые три «мечты» с ёлки снял губернатор. Ему выпали пожелания трех подростков: штатив с лампой для фотосъемок, набор косметики и рюкзак.

– Абсолютно нормальные желания, очень скромные. Точно будет исполнено, – пообещал Александр Дрозденко. – Я очень надеюсь, что с каждым днем на «Елке желаний» будет все меньше шариков.

Стоит отметить, что в прошлом году акция пользовалась большим успехом у ленинградцев и дерево несколько раз полностью обновлялось. В этом году к областной акции также подключаются и районные администрации, которые устанавливают свои «ёлки желаний».

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