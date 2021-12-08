Во Всеволожске пройдут «Зимние забавы»

11 декабря с 11.00 до 12.30 в Общественном пространстве «Песчанка» (г. Всеволожск, ул. Садовая) состоятся Лыжные забеги в рамках физкультурного мероприятия «Зимние забавы». В этот день с участниками будут работать профессиональные тренеры от Всеволожского центра физической культуры и спорта, которые смогут дать любую консультацию даже тем, кто не умеет стоять на лыжах. А для детей в этот день проведут подвижные игры.

Вот уже два года Всеволожский центр физической культуры и спорта занимается реализацией федерального проекта «Спорт – норма жизни». Цель проекта – сделать спорт доступным для всех. В рамках проекта действует программа «Дворовый тренер», то есть профессиональные тренеры готовы проводить занятия по физкультуре «во дворах».

Доступные физкультурно-массовые мероприятия распределены по микрорайонам, чтобы в целом охватить весь город. Занятия с тренерами проводятся то на Общественном пространстве «Песчанка», то на спортивной площадке по адресу: улица Ленинградская, дом 16, то на Первомайской улице. В микрорайоне Южный такие занятия можно посетить на спортивной площадке, расположенной по адресу: улица Аэропортовская, дом 1 и на базе клуба «Альфа» (улица Сотникова, дом 31). Это – тренировки для взрослых и для детей по скандинавской ходьбе, футболу и флорболу.

В ближайшее время нам обещают залить каток в центре города на Юбилейной площади. Там тоже будут проходить занятия для больших и маленьких. Кроме того, организованы тренировки по настольному теннису в спортивных залах, но это уже – отдельный разговор. Со всеми вопросами можно обращаться по телефону 8 904 825-01-99 к Александру Востротину.

Каждый вторник и четверг в парке возле Всеволожского Центра культуры и досуга с 9.30 до 10. 00 проводится бесплатная оздоровительная гимнастика.

В микрорайоне Южный по вторникам и четвергам с 11.30 до 13.00 возле Центра «Альфа» проходят бесплатные занятия с тренером по скандинавской ходьбе.

Каждую субботу на спортивной площадке по адресу: улица Комсомола, дом 2 в 14.00 и в 15.00 проводятся оздоровительная гимнастика и подвижные игры.

А впереди у нас – 18 декабря. В этот день в микрорайоне Южный на площадке по адресу: улица Аэропортовская, дом 1 всех желающих приглашают поиграть в футбол на снегу и другие подвижные игры. Они будут проходить с 11.00 до 12.30.

На следующий день, 19 декабря, можно вернуться в парк Песчанка. В этот день будут и лыжные гонки, и хоккей на снегу. Отпущенное время – с 11.00 до 12.30. В играх могут принять участие даже те, кто в хоккей никогда не играл.

Не упускайте таких возможностей и получайте удовольствие от физических занятий на все сто!

Людмила Однобокова