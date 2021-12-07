Юная участница ансамбля «Узорица» покорила жюри конкурса «Синяя птица»

Трогательный номер для жюри конкурса «Синяя птица» подготовила 6-летняя Аня Сидякина из Всеволожского района. Юная солистка образцового коллектива ансамбля русской музыки и песни «Узорица» подготовила отрывок из сказки «Двенадцать месяцев», а затем спела задорные частушки и «Тамбовские припевки».

Аня живет в деревне Разметелево, а на сцену впервые вышла в два года. Поет же юная артистка с трех лет. Кроме выступлений у нее много других дел: Аня мечтает стать руководителем, как мама, и подарить дедушке новый баян.

– Потрясение, умиление и восторг! – отметил член жюри пианист-виртуоз Денис Мацуев. – Исполнение «валенок» в мажоре произвело неизгладимое впечатление! Сама непосредственность и свобода, с которыми выступает девочка, это показатель настоящего артистизма! Очень хочется, чтобы Аня и дальше развивалась в нашей великой народной русской песне.

В завершение номера Аня сыграла на дровах – народном русском инструменте, который состоит из своеобразных поленьев. Желающие поддержать талантливую землячку могут принять участие в зрительском голосовании. Для этого нужно отправить номер участницы – 16 на короткий номер 9395. Отправка СМС бесплатная. Голосование заканчивается 12 декабря в 13.00 по московскому времени.