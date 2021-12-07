Церемония закладки килей НИС «Профессор Анатолий Елизаров» и «Профессор Пётр Моисеев»

Невский судостроительный-судоремонтный завод в городе Шлиссельбурге встречал почетных гостей. Повод самый приятный – торжественная церемония закладки килей для двух научно-исследовательских судов новейшего проекта 17050 «Профессор Анатолий Елизаров» и «Профессор Пётр Моисеев». Они предназначены для Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Данный проект — самый современный, предусматривающий выполнение различных тралово-акустических съемок и освоение новых рыбопоисковых методов. На судах будут лаборатории для проведения широкого спектра научных работ, и ученые смогут работать благодаря универсальности проекта как в тропических, так и в арктических условиях. Длина каждого судна составит около 60 м, ширина — 13 м.

Памятные таблички к килям будущих рыбопромысловых судов прикрепили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Строящимся судам присвоены имена выдающихся ученых и директоров Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии — Петра Алексеевича Моисеева и Анатолия Алексеевича Елизарова.

Проект «Сорок седьмой»