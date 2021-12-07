Разметелевский учитель награжден медалью Фонда Эйлера

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области 7 декабря наградили лучших учителей математики – победителям были вручены медали Фонда Эйлера и дипломы и премии ЗакСа.

Организаторами ежегодной региональной олимпиады имени Леонарда Эйлера являются Законодательное собрание Ленинградской области и Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Л. Эйлера.

Сергей Востоков – президент Международного благотворительного фонда поддержки математики имени Леонарда Эйлера, профессор, доктор физико-математических наук, лауреат премии Чебышёва, поздравил победителей олимпиады и отметил их высокий профессионализм.

Вместе с председателем Законодательного собрания Сергеем Бебениным он вручил победителям дипломы, цветы и медали Фонда Эйлера.

В числе победителей – Праздникова Елена Владимировна, учитель математики Разметелевской средней общеобразовательной школы Всеволожского района, занявшая третье место в олимпиаде.