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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На водоемах Ленобласти устанавливается лед

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В первой половине декабря на водоемах региона прогнозируется умеренное ледообразование. Ледяной покров будет распространяться медленно и неравномерно, поэтому жителей и гостей области просят быть осторожными и не выходить на лед.

Как сообщает пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, на крупных водоемах региона будет происходить регулярное дежурство спасателей. Специалисты напоминают, что первый лед опасен, и не стоит игнорировать запрещающие знаки. Кроме того, за нарушение запрета о выходе на лед грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.

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