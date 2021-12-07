На водоемах Ленобласти устанавливается лед

В первой половине декабря на водоемах региона прогнозируется умеренное ледообразование. Ледяной покров будет распространяться медленно и неравномерно, поэтому жителей и гостей области просят быть осторожными и не выходить на лед.

Как сообщает пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, на крупных водоемах региона будет происходить регулярное дежурство спасателей. Специалисты напоминают, что первый лед опасен, и не стоит игнорировать запрещающие знаки. Кроме того, за нарушение запрета о выходе на лед грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.