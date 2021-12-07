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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградские ветеринары поделились опытом работы с коллегами из солнечной Абхазии

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В рамках визита гости посетили Всеволожский район: провели осмотр оборудования и оснащения ветклиник, съездили на экскурсию к монументу «Разорванное кольцо» и в Музей «Дорога жизни», а также побывали в парке пос. Романовка у памятника в честь подвига ветеринарных врачей, фельдшеров и санитаров в годы Великой Отечественной войны.

Начальник управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов подчеркнул, что подобные встречи являются хорошим импульсом для развития профессиональных и дружеских отношений.

Фото управления ветеринарии Ленинградской области 

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