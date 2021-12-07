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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Дороги Всеволожского района в числе наиболее значимых объектов Дорожного комитета Ленобласти

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В числе наиболее значимых объектов Дорожного комитета Ленинградской области, реализованных в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», стали путепровод на Мельничном Ручье и десятикилометровый участок Колтушского шоссе.

Самой главной стройкой года явилось возведение путепровода во Всеволожске, движение по которому началось в конце октября, на год раньше плана. К числу наиболее протяженных ремонтов в области Дорожный комитет относит и еще один дорожный объект в нашем районе – участок Колтушского шоссе от Мяглово до Всеволожска.

Всего в этом году в рамках дорожного нацпроекта область отремонтировала почти 200 километров региональных магистралей, часть работ выполнена со значительным опережением графика. На ряде объектов использован особо прочный асфальт, разработанный по методу объемного проектирования. Такая смесь создается специально под каждую дорогу с учетом индивидуальных климатических особенностей и нагрузок.

 

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