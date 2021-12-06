Клуб «Книгодар» собирает книги для новой библиотеки в Вартемягах

Клуб «Книгодар» совместно с Молодежным советом Агалатовского сельского поселения приглашают принять участие в благотворительном марафоне «Бери и отдавай!» по сбору книг для новой библиотеки в Вартемягах.

На старте марафона открываются 15 точек сбора книг, на которых установлены фирменные коробки-комиксы, разукрашенные жителями Агалатово, Касимово, Вартемяг, Сертолово. В обмен на принесенные книги участники марафона получат благотворительные открытки. И так как у библиотеки уже сформирован стандартный книжный фонд, жителей просят приносить издания не старше пяти лет – детскую, подростковую и взрослую литературу.

Точки сбора будут работать до 30 декабря в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Во Всеволожском районе книги можно принести по следующим адресам:

ДНТ Вартемяки-1, д. 1а (кафе «Хижина»);

д. Вартемяги, Токсовское шоссе, д. 2 (школьная библиотека Агалатовского центра образования);

д. Вартемяги, ул. Прасковьи Семёновой, д. 8 (семейный клуб «Вектор»);

д. Агалатово, дом 160А, 1 этаж. ТЦ «Магнит» (булочная «Presto», у ёлки).