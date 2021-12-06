Всеволожский район принял участие в акции «Земля Доблести»

Три кисета священной земли из Всеволожского района передали юнармейцы представителям Всероссийской патриотической акции «Земля Доблести», посвященной увековечению исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в Доме авиаторов.

– Мы последнее поколение, которое застало живыми свидетелей подвига в Великой Отечественной войне, – говорит один из инициаторов акции, председатель «Союза Десантников» Ломоносовского района Георгий Нодельман. – Наша задача наполнить гильзы легендарных пушек-«сорокапяток» священной землей из разных уголков России – с мест боевой славы и кровопролитных сражений.

Старт акции был приурочен к 75-летию Великой Победы, а завершится она в 2025 году, когда страна отметит 80-летие окончания войны над фашизмом. К ней уже присоединилась Ярославская, Орловская, Тамбовская, Ростовская, Ульяновская, Челябинская области и другие регионы России. Примечательно, что интерес проявила и Норвегия.

По словам Георгия Нодельмана, по завершении акции планируется установить архитектурное сооружение «Земля Доблести», в котором собранные «сорокапятки» со священной землей разместят на вечное хранение.

Ирэн Овсепян