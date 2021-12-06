Во Всеволожском районе к 2024 году будет построено шесть новых школ

Учебные учреждения появятся в Кудрово, Новом Девяткино, Янино и Мурино. Застройщики уже завершают подготовку необходимых документов.

Как сообщает пресс-служба Комитета по строительству Ленинградской области, сейчас регион подготавливает заявку на софинансирование из федерального бюджета. В период с 2022 по 2024 год планируется построить по две школы в Кудрово (на 1600 и 825 мест) и Мурино (на 1175 мест каждая). Также новые образовательные учреждения появятся в Янино-1 (на 1200 мест) и в Новом Девяткино (на 1120 мест).