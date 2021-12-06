Вопросы сохранения национальной идентичности обсудили на совете по межнациональному сотрудничеству

На заседании совета по межнациональному сотрудничеству при администрации Всеволожского района обсудили вопросы сохранения национальных языков, этнической идентичности и культуры.

– Результаты переписи помогут понять структуру населения в национальном разрезе, что, в свою очередь, даст основу для формирования социальной и культурной политики, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Наш густонаселенный район один из самых многонациональных в Ленинградской области, поэтому вопросы межэтнического взаимодействия и сохранения культурного разнообразия нельзя сбрасывать со счетов.

Как отметила заместитель директора по межнациональным отношениям Елена Ермолина, совет по межнациональному сотрудничеству Всеволожского района один из самых активных в Ленинградской области. Его представители регулярно участвуют в мероприятиях самого разного уровня и всегда открыты к диалогу.

Ирэн Овсепян