Когда работа по душе

В следующем году Всеволожской районной организации инвалидов исполнится уже тридцать лет, но в полный голос оно заявило о себе, пожалуй, только в 2016 году, когда на пост председателя была выдвинута Любовь Марковна Кордюкова – очень деятельный и неравнодушный человек, без остатка отдающий себя общественной работе. Много лет назад в эту общественную организацию привела Любовь Марковну собственная инвалидность, настигнувшая ее уже на пенсии. Вначале она работала заместителем председателя бернгардовской первички, насчитывавшей 70 человек, а когда после ухода из жизни Н.С. Матвеева освободилась должность руководителя районного подразделения ВОИ, согласилась взвалить на свои плечи эту хлопотную работу.

Много трудиться ей, впрочем, не привыкать. В 15 лет, совсем девчонкой, она пришла на работу на ковровую фабрику в молдавском городе Оргееве. Работу совмещала с учебой в вечерней школе молодежи. На фабрике освоила все технологические процессы, пройдя путь от ученицы ковровщицы до мастера смены.

Замужество резко изменило весь уклад ее жизни. Вместе с супругом, военным врачом, стала ездить по городам и весям, жила в Мурманской области, на Сахалине, во Владивостоке. В Ленинграде Кордюковы обосновались в 1980 году, а в 1981-м переехали во Всеволожск, где у родителей мужа была дача. Потребовались годы и усилия, чтобы превратить ее в удобный благоустроенный загородный дом с участком – теперь супруги живут в нём. Глава семьи, полковник военно-медицинской службы, после переезда в Ленинград работал в Военно-медицинской академии и окончил свою трудовую деятельность только четыре года назад. Любовь Марковна много лет была инспектором отдела кадров в автоколонне, а затем устроилась администратором в профилакторий, здание которого теперь занимает гимназия «Грейс». Оттуда и вышла на пенсию.

Возглавив пять лет назад Общество инвалидов, Любовь Марковна сумела вдохнуть жизнь в организацию, деятельность которой постепенно затухала. Начала она с уборки и обустройства офисного помещения. Сама, без помощников, вымыла окна, добилась от администрации района новой мебели, вместе с мужем установила ее, украсила пространство цветами. С приходом Л.М. Кордюковой была создана первичная организация «Дети-инвалиды», которой раньше в составе районной структуры не существовало. На учете сегодня состоят 46 детей-инвалидов, 13 из них живут во Всеволожске. Всего в структуре районной организации – шестнадцать первичек, которые осуществляют свою деятельность практически во всех поселениях.

«Наша работа – вовлекать инвалидов в социум, – рассказывает Любовь Марковна. – К сожалению, пандемия выбила нас из колеи». Многие члены организации перенесли коронавирус, переболела и сама Любовь Марковна.

До наступления этой тяжелой поры жизнь общества была достаточно оживленной. Инвалиды сами создали в своих муниципальных образованиях кружки по интересам, где занимаются главным образом декоративно-прикладным творчеством.

Для членов общества много раз проводились интересные экскурсии – представители первичек побывали в Кронштадте, Гатчине, Новгороде, Ораниенбауме, познакомились с деревянными церквями Ленинградской области. Вместе ходили в кино и театры, посещали музеи.

Конечно, сразу всех членов организации вывозить на мероприятия не представляется возможным – в ее рядах сегодня насчитывается 1600 человек, поэтому места на экскурсии выделяются в процентном отношении, в зависимости от численного состава первички.

Районная организация инвалидов существует за счет вступительных и добровольных взносов, на которые осуществляется ее уставная деятельность. Это очень незначительные средства, и без субсидий муниципальных органов власти выжить просто нереально. Финансовую поддержку организации оказывает и районная власть, и местные администрации. Откликаются на просьбы инвалидов и избранники народа. Любовь Марковна очень благодарна депутату ЗакСа Александру Матвееву, который по первой же просьбе предоставляет автобус для выездных мероприятий.

Больших праздников по случаю памятных дат или дней рождения организация не устраивает, но с юбилеями всегда поздравляет. Забота об инвалидах – главная задача ВОИ. Такое внимание приятно людям, особенно если они не выходят из дома и коротают дни в одиночестве. Сейчас, когда общение вообще стало роскошью, приходится довольствоваться социальными сетями, однако не все владеют компьютером, а у многих просто его нет дома, так что выручает телефон или смартфон. Иногда обычное человеческое участие помогает поднять настроение, избавиться от тяжелых мыслей и даже депрессии.

Любовь Марковна за годы работы в организации самостоятельно овладела компьютером, и теперь он очень помогает ей в работе, в общении с людьми. Ей вообще не приходится себя заставлять – с молодости она с энтузиазмом бралась за любое дело. До замужества пела на концертах, играла в народном театре, увлекалась игрой в шахматы. Это увлечение она пронесла через всю свою жизнь. На соревнованиях, которые проводила областная организация инвалидов, у Л.М. Кордюковой первое место по шахматам и второе место – по шашкам.

Организация, которую она возглавляет, всегда участвует в различных мероприятиях, таких как фестиваль частушек или фестиваль по настольным играм, где участникам команды удалось показать очень неплохие результаты.

Без своего руководителя участники команды не выезжают на мероприятия, Любовь Марковна – вдохновитель всех дел. В январе этого года на отчетно-выборной конференции Л.М. Кордюкову вновь единогласно избрали на пост председателя районной организации – еще на пять лет. Деятельность Л.М. Кордюковой высоко оценивается властью – об этом говорят многочисленные грамоты и благодарности – от губернатора Ленинградской области, от администрации и депутатского корпуса Всеволожского района, от комитета социальной защиты. Сама она – обладатель звания «Почетный член Всероссийского общества инвалидов».

«Мне очень нравится моя работа, потому что людям нравится то, что я делаю», – признается Любовь Марковна. Она отдает общественной работе все силы и все свободное время, и ее рабочий день намного превышает четыре положенных часа. Еще не завершился 2021 год, а она уже думает над тем, как организация будет отмечать в 2022 году свой юбилей. Подумать есть над чем, ведь пандемия вносит свои коррективы в планы председателя, а праздник отменять не хочется.

Конечно, в личной жизни председателя есть и свои важные памятные даты. Летом Любовь Марковна отметила 75-летний юбилей, мужу в будущем году исполнится 80 лет, а вместе они уже 52 года. Коллектив редакции поздравляет Любовь Марковну и всех членов организации с Международным днем инвалидов, который отмечается 3 декабря. В этом году он проходит под лозунгом «На пути к инклюзивному и устойчивому миру после пандемии с учетом потребностей инвалидов». Хочется пожелать, чтобы наше общество не забывало об этой категории своих сограждан, а власть более внимательно относилась к их потребностям.

Ирина Строгова

Фото из личного архива