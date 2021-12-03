«Ковид-паспорта» в Ленобласти позволят ряду объектов принимать посетителей без QR-кодов

Региональное правительство расширило перечень предприятий, которые смогут принимать клиентов без требования «антиковидных» документов. Но для этого организации необходимо оформить паспорт коллективного иммунитета.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, наличие «ковид-паспорта» даст право принимать посетителей без QR-кодов фитнес-центрам, стоматологиям, баням и бассейнам. Также паспорт коллективного иммунитета даст послабления и для физкультурно-спортивных организаций, работающих, в том числе, в помещениях домов культуры и бассейнов.

Напомним, что ранее данные организации обязаны были пускать клиентов только при наличии справки о вакцинации или перенесенном ковиде в последние полгода, или отрицательный ПЦР-тест, давностью не более 72 часов.

Кроме того, в Ленинградской области разрешается проведение массовых мероприятий, организованных региональными и муниципальными властями. В «красной» ограничительной зоне, к которой относится Всеволожский район, число участников не должно превышать 300 человек. Наличие средств индивидуальной защиты и «антиковидных» документов обязательны.