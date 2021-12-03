В Москве прошел V медиафорум этнических и региональных СМИ «Новая этника. Вызовы XXI века»

Почти две сотни журналистов, руководителей госорганов и экспертов собрались в Правительстве Москвы для участия в V Медиафоруме этнических и региональных СМИ «Новая этника. Вызовы XXI века». Общее число участников, с учетом тех, кто подключился к видеотрансляции форума, превысило 500 человек из всех субъектов РФ. Активно задавали вопросы участники с Сахалина, несмотря на то что для них Медиафорум начался в 19 часов по местному времени.

– Тема форума хоть звучит кратко, но она, можно сказать, глобальная, поскольку мир стремительно меняется, – говорит руководитель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. – Вот поэтому так важна объективная информация в сфере межнациональных отношений. Нам, журналистам, надо объединиться, чтобы работать сообща. Это очень важно, поскольку мы живем в разнополярном мире, где много, мягко говоря, недостоверной и агрессивной информации.

Обстоятельный разговор состоялся на заседании медиафорума, посвященного вопросам освещения миграционных проблем СМИ. В дискуссии принимала участие редактор отдела социальных проблем газеты «Всеволожские вести» Ирэн Овсепян.

– Разыгрывать этническую карту недопустимо, – отметил в рамках диспута председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член президиума при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорин. – Нужна правовая основа адаптации и интеграции мигрантов на федеральном уровне, поскольку без нее регионы не могут действовать единым образом. Все уже понимают эту задачу, эксперты и органы власти над ней работают.

Участники сошлись во мнении, что СМИ, поднимая тему миграционных вопросов, должны более адекватно понимать проблематику и освещать данную сферу максимально непредвзято, не искажая реальную ситуацию. Этническим сообществам нужно больший акцент делать на своих традициях и культуре и активнее работать с негативными информационными поводами, в том числе внутри своих общин.

По итогам V Медиафорума этнических и региональных СМИ было принято решение сформировать на базе Школы межэтнической журналистики новую образовательную программу, которая расскажет о правилах объективного освещения миграционных проблем в средствах массовой информации.

Ирэн Овсепян

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