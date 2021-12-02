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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Музей-усадьба «Приютино» победил в областном конкурсе «Звезда культуры»

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Во Дворце культуры города Кировска состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры», который проводится в два этапа по 15 основным и 3 дополнительным номинациям.

В 2007 году распоряжением губернатора Ленинградской области были утверждены денежные премии победителям. За 19 лет в конкурсе приняли участие 1806 человек. По результатам конкурса 2021 года лучшим среди музеев региона стал Литературно-художественный музей-усадьба «Приютино», руководит которым Ольга Морозова.

Фото Антона Ляпина

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