Областные телевизионщики стали победителями конкурса «СМИротворец – 2021»

ЛенТВ24 стал победителем Всероссийского конкурса «СМИротворец – 2021». Цикл передач «Традиции коренных народов Ленинградской области. Национальная кухня» был признан лучшим среди региональных СМИ. Пальму первенства среди федеральных ТВ завоевал фильм Валдиса Пельша «Русский Север. Дороги открытий», а первое место в специальной номинации конкурса «Территория этно» получил телеканал «Моя Планета» за программу о вепсах в Ленинградской области.

Это масштабное творческое состязание проводила Гильдия межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Федерального агентства по делам национальностей России (ФАДН). В финал конкурса, собравшего 1350 участников из всех федеральных округов России, вышли 37 СМИ и блогов.

Материалы оценивало независимое жюри, среди них руководитель ФАДН Игорь Баринов, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Вартанова, председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге и другие политики, ученые и общественные деятели. Работы оценивались в пяти основных номинациях: «Телевидение», «Территория Этно», «Печать», «Интернет» и «Блоги». Экспертный совет отметил, что за прошедший год у различных СМИ значительно увеличился интерес к теме этнического многообразия народов. Еще одна тенденция 2021 года — появление постоянных этнических рубрик и тематических приложений в печатных средствах массовой информации.

– Конкурс развивается, растет, становится лучше, – сказал, открывая церемонию награждения, председатель жюри «СМИротворец-2021», руководитель ФАДН России Игорь Баринов. – Мы стараемся идти в ногу со временем и не отставать. Темы межнациональных отношений – чувствительная сфера и важная задача журналистов – сделать всё для того, чтобы сохранить межнациональный мир и согласие. «СМИротворец» показывает журналистскому сообществу, как грамотно работать с межэтнической темой, взвешенно, по принципу «не навреди». В этом году на конкурсе рассмотрено более 14 000 работ, и большинство из них достойного уровня. Надеюсь, что мы еще не раз будем поощрять журналистов, отличившихся на этом поприще.

– Это необычный конкурс, участники которого после награждения не расстаются, а наоборот, начинают общаться, – отмечает Маргарита Лянге, руководитель оргкомитета. – Ведь все самое интересное только начинается! Журналисты со всех уголков страны будут продолжать общаться, делиться идеями и практиками, вместе осуществлять проекты Гильдии межэтнической журналистики. И, конечно же, мы уже сейчас начнем готовиться к следующему конкурсу. Поздравляю всех СМИротворцев 2021 года и приглашаю журналистов и блогеров присоединяться к нам!

Необычно прошла и торжественная церемония награждения XIII Всероссийского конкурса. Соведущей мероприятия выступил искусственный интеллект по имени Настя. На примерах работ СМИротворцев она пыталась понять человеческую сущность. В перерывах между награждениями победителей поздравляли зажигательные этнические коллективы, популярные в нашей стране и за рубежом: «Намгар» из Бурятии, мордовская OYME, татарская кантри-группа «AKBUZAT», чукотский танцевальный ансамбль «Кочевник» и кавказский EGRISI, «Любава» из Нижнего Новгорода и другие.

Ирэн Овсепян

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