Где жители Всеволожского района могут бесплатно срубить ель к Новому году?

Всеволожское лесничество поделилось списком участков, на которых жители района смогут срубить дерево к Новому году.

Напомним, что ели отпускаются при заключении договора о купле-продаже по нулевой ставке в филиалах «Ленобллес». Заключить договор можно во всеволожском лесничестве по адресу: пгт Токсово, ул. Гагарина, д. 22. Режим работы пн – пт с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00). С 13 декабря лесничество будет работать всю неделю без выходных. Телефон для справок 8 (812) 616-25-87.

Список лесных участков для заготовки новогодних елей для собственных нужд:

Агалатовское лесничество – кварталы № 35 (выдел 11); 40 (выдел 11); 45 (выдел 7); 58 (выдел 9); 63 (кв. просека), 70 (выдел 7);

Чернореченское лесничество – квартал 269 (выдел 4);

Ройкинское лесничество – кварталы 40 (выделы 33,43,13); 64 (выдел 31); 67 (выдел 30); 69 (выдел 31);

Морозовское лесничество – кварталы 119 (выдел 55); 38 (выдел 33); 54 (выдел 28);

Всеволожское – квартал 22 (выдел 42).

Порядок оформления договоров купли-продажи на заготовку новогодних елей для собственных нужд на территории Всеволожского лесничества

Оформление договоров купли-продажи по нулевой ставке (бесплатно) будет проходить согласно графику. Граждане должны иметь при себе документ (паспорт) и средства защиты от распространения коронавирусной инфекции (маски, перчатки), а также соблюдать социальную дистанцию.

Бланки договоров купли-продажи и образец для заполнения можно получить, обратившись в лесничество на специально созданную для этих целей электронную почту vsev.elki@mail.ru.

Предварительно, до того как обратиться в лесничество для оформления договоров купли-продажи, необходимо заполнить 2 экземпляра бланка договора купли-продажи в части ФИО, документа (паспорт), конкретной даты заготовки и вывозки (п. 4 раздела 1) и Реквизиты покупателя (раздел 3), а также покупатель сам может выбрать и внести информацию о предполагаемом месте заготовки (п. 2 раздела 1), согласно информации, предоставленной по электронной почте vsev.elki@mail.ru.

Бланки договоров купли-продажи на заготовку елей для новогодних праздников для собственных нужд в электронном виде также размещены на сайте ЛОГКУ «Ленобллес» (в разделе документы (официальное электронное опубликование) комитета по природным ресурсам Ленинградской области и в бумажном виде в конторах лесничеств и участковых лесничеств.

При обращении в лесничество в приёмные дни и часы для оформления договора купли-продажи проверяется документ (паспорт), данные в бланке, со стороны лесничества заполняются все недостающие сведения, и 1 экземпляр выдаётся покупателю.

Осуществить заготовку новогодних елей для собственных нужд возможно только на лесном участке, указанном в договоре купли-продажи.

Во время заготовки ели и при её транспортировке гражданам необходимо иметь при себе договор купли-продажи.