Ленинградская панорама: Промышленность на подъеме

Уникальное оборудование, материалы с особыми свойствами и передовые технологии из Ленинградской области представили на выставке «Российский промышленник» и выставке целлюлозно-бумажной и упаковочной промышленности PAP-FOR, прошедших в петербургском «Экспофоруме».

Вместе — сильнее

Визитной карточкой Ленобласти на «Российском промышленнике» стал стенд, где демонстрировали продукцию восемь предприятий: Всеволожский крановый и Тосненский механический заводы, «Констрактор Рус», производственный комплекс «СММ — Тяжелое машиностроение», компании «Термекс», «НГ-Энерго», «ПКФ-Альянс» и НИИ оптико-электронного приборостроения.

Стенд организовал Центр развития промышленности региона. Участие в выставке было бесплатным для промышленников. Программа форума нацелена на презентацию применения высоких технологий и взаимодействие производителей с контрагентами и органами власти. Санитарные ограничения уменьшили поток посетителей, но все равно к стенду подходило немало потенциальных партнеров.

В первый же день выставки руководитель Центра развития промышленности Вера Штокайло подписала соглашение о сотрудничестве с Сургутским районом ХМАО. Стороны будут налаживать кооперационные и партнерские связи заводов Югры и Ленобласти. Были и другие договоренности и переговоры, итоги по которым подведут позднее.

Движение вверх

«СММ — Тяжелое машиностроение» с площадкой в Сосновом Бору выпускает грузоподъемную технику для портовой, горнорудной, металлургической и атомной отраслей промышленности. Краны компании, отличающиеся долгим сроком эксплуатации и хорошей ремонтопригодностью, используют около четверти российских портов.

— В 2018 году на территории полуразрушенного промышленного комплекса были восстановлены цеха. Сегодня здесь трудятся 250 человек, к концу года доведем численность до 300, включая узких специалистов, — рассказывает руководитель пресс-службы «СММ — ТяжМаш» Нелли Ханзина. — В сентябре мы отметили выход завода на полную мощность. Комитет по экономическому развитию предоставил льготы, в том числе по налогам. Продолжаем развиваться.

Завод компании «Констрактор Рус», расположенный в Кировске, выпускает стеллажное оборудование любой сложности. Это единственный европейский производитель с полным циклом производства в России.

Всеволожский крановый завод Werker в Романовке с 2007 года выпускает грузоподъемное оборудование. Это мостовые и козловые краны, гидравлические подъемники разного размера. Сейчас завод рассчитывает на успех новой разработки — палубные и судовые гидравлические краны. Кран высотой 8,3 метра с телескопической сгибающейся стрелой перемещает грузы до 2 тонн, а с жесткой стрелой — до 20 тонн.

— Мы делаем их под конкретное техзадание, — поясняет специалист по маркетингу ООО «Всеволожский крановый завод» Александра Колосова. — Рынок сбыта охватывает Северо-Запад и Урал, есть поставки и в удаленные регионы. Интерес к нашей продукции проявляют и зарубежные страны, в частности ОАЭ и Аргентина.

На любую мощность

Тосненский механический завод «Томез» из группы «АКМ Коминвест» — один из крупнейших конструкторов и производителей дорожной и уборочной техники, навесного оборудования для коммунальных машин. «Томез» представил в «Экспофоруме» образец — заливщик дорожных швов. Три года назад была пущена в серийное производство передвижная установка асфальтобетонной смеси, которую можно перевезти в контейнерах и смонтировать на новом фронте работ.

Компания «НГ-Энерго» занимается проектированием и строительством электростанций мощностью от 500 кВт до 5 МВт, делает мини-электростанции на 25 кВт для энергоемких мастерских. Станции работают на диз­топливе, газе, нефти, мазуте. Производство находится на Волхонском шоссе.

— От выставки мы ждем увеличения числа лиц, заинтересованных нашей продукцией, — комментирует директор по маркетингу «НГ-Энерго» Игорь Богданов. — Участие дает возможность рассказать о достоинствах нашей техники, дать ответы на вопросы потребителей, обозначить планы на перспективу. В период пандемии, неопределенности это особенно важно. У компании далекий горизонт планирования, долгосрочные договоры.

47‑й регион — один из лидеров промышленности в СЗФО: здесь производится 86 % резиновых изделий, 50 % изделий из бумаги и картона. Валовой региональный продукт Ленобласти в 2020 году составил 1,26 трлн рублей.

Умная автоматика

Тосненский завод «Термекс» широко известен, его автоматические водонагреватели и отопительные системы используют в частных и городских домах. Гордость компании — бойлер косвенного нагрева (работает на разных источниках тепла) и геотермальный насос теплоснабжения. Этот автономный механизм берет возобновляемую энергию из глубин земли и позволяет пятикратно снизить затраты на отопление, обеспечивает в домах кондиционирование, подогрев пола и нагрев воды. Его ставят и в коттеджи, и в небольшие многоквартирные дома. В прошлом году на гео­термальное отопление перевели Житковскую школу в Выборгском районе.

НИИ оптико-электронного приборостроения из Соснового Бора создает измерительные приборы и системы видеоконтроля. Модуль панорамного наблюдения с «веером» из семи камер может на расстоянии до 5 км распознать летательный аппарат, засечь движение человека. На производственной площадке построена стендовая база, где испытывают аппаратуру и исследуют взаимодействие лазерного луча с веществом.

«ПКФ Альянс» предлагает фторированный графен. Это вещество можно использовать на любом производстве для защиты материа­лов от разрушения. Состав придает смазочным материалам и покрытиям адгезионные и водоотталкивающие свойства, он устойчив к морской соли. Применяется в высоконагруженных узлах механизмов и котлов, позволяя снижать износ деталей и частоту ремонтов.

Бумага и развитие

Одновременно с «Российским промышленником» в соседнем павильоне «Экспофорума» проходила выставка целлюлозно-бумажной и упаковочной промышленности PAP-FOR.

На стенде Ленобласти были представлены шесть предприятий из Гатчинского, Всеволожского и Волховского районов: Сясьский ЦБК, завод гофротары «Готэк Северо-Запад», ФКБИ (Фабрика картонно-бумажных изделий), бумажная фабрика «Коммунар», производитель гигиенической бумаги «Торус», полиграфическое предприятие «Квилтис». Они презентовали широкий спектр продукции — от бумажных полотенец до новых видов упаковки.

В рамках деловой программы был проведен семинар, где бизнесмены из Ленобласти и других регионов ознакомились с инвестиционными инструментами и возможностями, которые предлагает Международный фонд технологического развития. Предпринимателям рассказали о вариантах финансирования, о способах привлечения средств на инновационные технологии. После выступлений продолжалось общение в неформальной обстановке, заинтересованные стороны обсуждали условия партнерства.

Дмитрий Полянский. Фото автора