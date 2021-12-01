Куда жаловаться на уборку снега?

Администрация Ленинградской области публикует список контактных данных организаций и должностных лиц, ответственных за очистку федеральных, региональных и местных дорог.

Обращения по поводу уборок федеральных трасс, проходящих по территории Ленинградской области и КАДа принимаются диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (https://sevzap.rosavtodor.ru/) по номеру 8 (812) 405-08-60.

Пожаловаться на уборку региональных дорог можно по горячей линии «Ленавтодора» — 8 (812) 251-42-84, в официальном инстаграмме @dorogi_lo и группе ВК — https://vk.com/bkadleningrad.

О плохой уборке местных улиц и дворов следует сообщать по телефонам единой диспетчерской службы Всеволожского района 8 (813-70) 25-488, (921) 767-54-83.