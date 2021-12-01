О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Мурино открылось новое отделение почты

0 Комментариев

Отделение Почты России открылось 30 ноября на Охтинской аллее, д. 8. На торжественном открытии присутствовали глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и глава администрации МО «Муринское ГП» Алексей Белов.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, в мини-офисе почты расположено всего три операционных окна. Отделение ориентировано на прием, отправку и выдачу посылок из интернет-магазинов. Одна из особенностей – возможность оформить электронные извещения на получение услуг, которые будут приходить прямо на мобильный телефон.

Отметим, что отделение будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. По субботам отделение будет работать до 18.00.

Фото пресс-службы администрации ВМР

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Первый раз в детский сад!
  2. Пенсионные льготы помогут оформить в МФЦ
  3. Призвание – отдавать тепло души людям
  4. Местное самоуправление: стала ли власть ближе к людям?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code