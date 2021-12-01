В Мурино открылось новое отделение почты

Отделение Почты России открылось 30 ноября на Охтинской аллее, д. 8. На торжественном открытии присутствовали глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и глава администрации МО «Муринское ГП» Алексей Белов.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, в мини-офисе почты расположено всего три операционных окна. Отделение ориентировано на прием, отправку и выдачу посылок из интернет-магазинов. Одна из особенностей – возможность оформить электронные извещения на получение услуг, которые будут приходить прямо на мобильный телефон.

Отметим, что отделение будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. По субботам отделение будет работать до 18.00.

Фото пресс-службы администрации ВМР